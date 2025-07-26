Осторожно, песок! Как защитить себя и близких от инфекций на пляже

Пляжный песок — это не только место для игр и отдыха, но и среда, где могут размножаться бактерии, паразиты и другие микроорганизмы. Особенно уязвимы к ним маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.
Чем опасен пляжный песок?
Научные исследования подтверждают, что в песке могут содержаться бактерии, такие как кишечная палочка и энтерококки, в количествах, превышающих их концентрацию в морской воде в 10–100 раз. Эти микроорганизмы попадают в песок из различных источников: отходов, оставленных людьми, фекалий животных и сточных вод.
Песок может сохранять патогены в течение нескольких дней или недель, в зависимости от погодных условий. Это делает его потенциально опасным для здоровья.
Какие заболевания можно получить от пляжного песка?
Заражение может произойти через микротравмы кожи или слизистых оболочек. Наиболее распространённые заболевания, связанные с контактом с песком, включают:
Особенно подвержены заражению дети, которые часто тянут руки в рот после игры с песком, напоминает news247.gr.
Как обезопасить себя и своих близких?
Чтобы минимизировать риск заражения, следуйте этим простым рекомендациям:
Соблюдение этих правил поможет вам наслаждаться отдыхом на пляже без риска для здоровья. Помните, что песок, как и вода, требует соблюдения гигиены.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.
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