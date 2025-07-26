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Осторожно, песок! Как защитить себя и близких от инфекций на пляже

Опасности пляжного песка: что нужно знать
2:21
Здоровье

Пляжный песок — это не только место для игр и отдыха, но и среда, где могут размножаться бактерии, паразиты и другие микроорганизмы. Особенно уязвимы к ним маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.

люди на пляже с собаками
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
люди на пляже с собаками

Чем опасен пляжный песок?

Научные исследования подтверждают, что в песке могут содержаться бактерии, такие как кишечная палочка и энтерококки, в количествах, превышающих их концентрацию в морской воде в 10–100 раз. Эти микроорганизмы попадают в песок из различных источников: отходов, оставленных людьми, фекалий животных и сточных вод.

Песок может сохранять патогены в течение нескольких дней или недель, в зависимости от погодных условий. Это делает его потенциально опасным для здоровья.

Какие заболевания можно получить от пляжного песка?

Заражение может произойти через микротравмы кожи или слизистых оболочек. Наиболее распространённые заболевания, связанные с контактом с песком, включают:

  • Грибковые поражения кожи: возникают при контакте с заражённым песком.
  • Гастроэнтерит: может развиться, если патогены попадают в организм через рот.
  • Инфекции мочевыводящих путей: возможны при загрязнении песка микроорганизмами.

Особенно подвержены заражению дети, которые часто тянут руки в рот после игры с песком, напоминает news247.gr.

Как обезопасить себя и своих близких?

Чтобы минимизировать риск заражения, следуйте этим простым рекомендациям:

  1. Примите душ с чистой водой после пляжа. Это поможет удалить с кожи песок и возможные патогены.
  2. Смените одежду и купальники. Особенно важно сделать это, если песок попал в чувствительные зоны.
  3. Избегайте прямого контакта кожи с песком. Не сидите и не лежите на песке, особенно если есть порезы, царапины или раздражения.
  4. Будьте внимательны к детям. Следите, чтобы они не тянули песок в рот и не касались им глаз.

Соблюдение этих правил поможет вам наслаждаться отдыхом на пляже без риска для здоровья. Помните, что песок, как и вода, требует соблюдения гигиены.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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