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Очищает, питает и лечит — а стоит копейки: секрет ламинарии, который недооценивают

Как морская капуста помогает при вздутии и запорах — мнение диетологов
3:31
Здоровье

Мы редко задумываемся о пищеварении, пока оно не дает сбой: появляется тяжесть после еды, вздутие, запоры или просто странное чувство, что "внутри что-то не так".

морская капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
морская капуста

Конечно, можно побежать в аптеку за волшебной таблеткой. Но иногда настоящее решение — не в коробке с лекарствами, а на полке в обычном магазине. Один из таких незаметных героев — морская капуста, или ламинария.

Уникальность морской капусты

Этот морской овощ — не просто кладезь йода. Он работает на благо нашего пищеварения сразу по нескольким направлениям. Главная фишка ламинарии — ее пищевые волокна, в основном альгинаты и фукоиданы.

Попав в желудок и кишечник, альгинаты впитывают воду и превращаются в гелеобразную массу. Этот мягкий гель начинает действовать почти мгновенно.

  1. Во-первых, он заполняет желудок, создавая ощущение сытости и помогая избежать переедания.
  2. Во-вторых, он обволакивает стенки ЖКТ, успокаивая и защищая слизистую. Это особенно полезно, если вы страдаете от повышенной чувствительности желудка.
  3. В-третьих, разбухшие волокна мягко стимулируют перистальтику — те самые волнообразные сокращения кишечника, которые двигают пищу дальше. Это позволяет наладить работу кишечника, не прибегая к жестким слабительным.

Природный пребиотик и детокс в одном

Но ламинария — не только механический помощник. Фукоиданы в ее составе действуют как пребиотики — пища для хороших бактерий в кишечнике.

Когда эти бактерии получают правильную "подкормку", они начинают работать на нас: участвуют в переваривании пищи, синтезе витаминов группы B и K, поддерживают иммунитет и даже влияют на настроение. Морская капуста помогает им чувствовать себя как дома — и делает наш микробиом крепче.

Еще одно потрясающее свойство альгинатов — их способность связывать и выводить токсины. Это настоящие природные энтеросорбенты.

Они могут:

  • захватывать соли тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий),
  • выводить радионуклиды,
  • убирать избыток холестерина,
  • блокировать токсины, которые выделяют вредные бактерии.

Всё это не всасывается обратно в кровь, а покидает организм естественным путем. В результате — меньше нагрузки на печень и другие органы очищения.

Защита для чувствительного желудка

Если у вас бывает изжога или легкий дискомфорт, альгинатный гель может сыграть роль мягкой защиты. Он не вылечит гастрит или язву, но при ремиссии способен облегчить состояние.

Кроме того, фукоиданы обладают противовоспалительными свойствами, которые еще изучаются, но уже сейчас считаются перспективными для здоровья слизистой ЖКТ.

Рацион

Главное — регулярность и умеренность. Начните с маленьких порций, чтобы кишечник привык к новой клетчатке. Оптимально — 2-4 раза в неделю.

Морская капуста — это не панацея, а мощная поддержка. Она очищает, защищает, кормит полезные бактерии и помогает организму избавляться от всего лишнего. Без резких мер, мягко, естественно, эффективно.

Попробуйте — и ваш организм, особенно кишечник, скажет спасибо.

Уточнения

Морская капуста — род морских водорослей из класса Бурых водорослей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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