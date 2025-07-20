Казалось, просто комар: опасная аллергия, о которой почти никто не знает — кто в группе риска

Американская академия аллергии описала симптомы редкой реакции на укусы комаров

4:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое лето — одно и то же: комары не щадят, а некоторые укусы вызывают просто ненормальную реакцию — сильную отечность, зуд, покраснение и даже жар. Если это про вас, вполне возможно, что вы столкнулись с синдромом Скитера — редкой, но реальной аллергической реакцией на укусы комаров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Укус комара крупным планом

Реакция на укус

Летом активизируются самки комаров — именно они кусают, ведь им нужна кровь для выработки белка, необходимого для развития яиц. При укусе комар впрыскивает в кожу слюну с обезболивающими и разжижающими кровь веществами. Эти компоненты позволяют ей остаться незамеченной и облегчить "добычу" крови.

Во время укуса самка комара впрыскивает слюну, содержащую обезболивающие вещества (чтобы остаться незамеченной) и вещества, разжижающие кровь (чтобы она легче вытекала). Именно эти вещества вызывают раздражение и воспаление, проявляющееся как прыщик.

Однако реакция на укус у всех разная. У некоторых людей она выходит далеко за рамки привычной зудащей шишки.

Синдром Скитера

Синдром Скитера — это редкая гипервоспалительная реакция на укус комара.

Это воспалительная реакция, которая может развиться у чувствительных людей в течение нескольких часов после укуса комара. Симптомы включают сильный отек, ощущение жара, покраснение и зуд/боль, которые указывают на инфекционный процесс.

Если обычный укус — это небольшая припухлость и покраснение диаметром до 2 см, которые проходят через день-два, то при синдроме Скитера воспаление может вырасти до 10 см, сохраняться до недели, сопровождаться болью, сильным зудом и даже нагреваться на ощупь.

Все индивидуально

Причина в индивидуальной реакции иммунной системы. При синдроме Скитера организм вырабатывает антитела (IgE и IgG) на белки в слюне комара.

Этот синдром возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует.

Белки в слюне воспринимаются как угроза, и организм немедленно выделяет гистамин. Вместо обычной шишки появляется обширный отек, который может быть горячим и болезненным.

В редких случаях могут появляться волдыри и синяки — особенно если расчесывать место укуса или если начинается инфекция.

Группа риска

Наиболее подвержены дети. Их иммунная система еще не до конца сформирована, и у них не было достаточного контакта с комарами в прошлом.

Это делает детей более восприимчивыми к сильной реакции. Со временем и при повторных укусах развивается естественная десенсибилизация к слюне комаров. Пожилые люди, напротив, менее уязвимы — из-за более слабого иммунного ответа и постоянного контакта с комарами на протяжении жизни.

У любого человека может развиться синдром Скитера, даже если раньше реакции были стандартными. Это может быть связано с изменениями в иммунной системе или чувствительностью к конкретному виду комаров.

Когда стоит обращаться к врачу

Если после укуса появилась большая припухлость, сильный зуд, покраснение и жар — особенно в течение нескольких часов — стоит обратиться к врачу. Анализов на антитела к комарам не существует, диагноз ставится на основе анамнеза и внешних симптомов.

Врач соберет медицинскую историю, уточнит, были ли укусы, как быстро появилась реакция, были ли подобные случаи ранее. Важно исключить другие опасные симптомы, такие как одышка.

Обычно лечение направлено на облегчение симптомов: прием антигистаминов, нанесение кремов с гидрокортизоном, обезболивающие.

В легких случаях симптомы проходят за 3-10 дней. При более тяжелом течении могут понадобиться кортикостероиды — в таблетках или уколах. В случае отека в области рта, горла или затрудненного дыхания вызывайте скорую.

Защита

Профилактика — ваш лучший друг, особенно если у вас чувствительная кожа или склонность к аллергии. Полностью избежать укусов невозможно, но свести их к минимуму — реально:

Используйте репелленты с DEET.

Носите длинные рукава и брюки, особенно на рассвете и в сумерках.

Избавляйтесь от стоячей воды возле дома — это излюбленные места размножения комаров.

Спите под москитной сеткой в походах или на даче.

Всегда имейте под рукой антигистаминные препараты и кремы.

Прикладывайте лед к укусу — это уменьшит отек и зуд.

И главное — не расчесывайте, чтобы не занести инфекцию.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых.

