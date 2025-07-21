Бабушки лечили так всех — а теперь врачи хватаются за голову: опасный миф после загара

Солнечные ожоги — это вовсе не безобидный "загар посильнее". Медики классифицируют их как воспалительную реакцию организма на повреждение клеток кожи под действием ультрафиолета. И необязательно весь день лежать на пляже, чтобы сгореть: достаточно пары часов на солнце — и вы с удивлением обнаружите красные плечи или обожжённое лицо. Особенно страдают люди со светлой кожей — у них ожоги могут появиться буквально за 15-20 минут на солнце. Тем, у кого кожа смуглая, немного повезло — меланин обеспечивает им естественную защиту, но даже он не гарантирует полной безопасности.
Основные симптомы: кожа становится красной, горячей на ощупь, очень чувствительной. Иногда возникает усталость, озноб, головная боль. При более тяжёлых поражениях (ожог II степени) на коже появляются волдыри — это сигнал, что пострадали глубокие слои дермы. Даже если симптомы кажутся лёгкими, не стоит их игнорировать: каждый ожог повышает риск развития рака кожи.
Полного лекарства от солнечного ожога не существует, но можно заметно облегчить состояние и ускорить восстановление. Вот что советуют специалисты Американской академии дерматологии:
Примите прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи. Затем аккуратно промокните тело полотенцем, не вытирая насухо — на коже должна остаться влага.
После душа нанесите увлажняющий крем или лосьон. Особенно хорошо подойдут средства с алоэ вера или низкой дозой гидрокортизона — они успокаивают кожу и предотвращают шелушение.
При сильной боли или отеке можно принять ибупрофен или аспирин — они снимут воспаление.
Пейте больше воды. Ультрафиолет "тянет" влагу в повреждённые участки кожи, и обезвоживание может наступить быстрее, чем вы ожидаете.
Носите свободную, закрытую одежду из плотных тканей — она защитит ожоги от солнца, не усугубляя раздражение. Тесные вещи, наоборот, могут усилить боль.
Для дополнительного охлаждения можно приложить холодные компрессы или принять ванну с добавлением соды и овсяных хлопьев — это уменьшит зуд и воспаление.
Несмотря на распространённые советы из "домашней аптечки", некоторые привычные методы могут только навредить:
"Не мажьте обожжённую кожу сметаной и другими молочными продуктами", — предупреждает медицинский редактор Екатерина Евченко.
Такие средства могут вызвать раздражение или даже химическую реакцию на повреждённой коже. Также не стоит использовать растительные масла: они создают непроницаемую плёнку, мешающую коже охлаждаться и дышать.
Под запретом — любые "бабушкины методы" вроде прикладывания сырого картофеля, чайных пакетиков и капустных листов. Всё это может вызвать аллергию или занести бактерии. Забудьте и про скрабы, жёсткие мочалки, а также не пытайтесь ускорить шелушение — пусть кожа восстанавливается сама.
И главное: не вскрывайте волдыри. Это не только болезненно, но и опасно — через открытую рану легко может проникнуть инфекция, которая значительно осложнит заживление.
Даже если солнечный ожог кажется лёгким и быстро проходит, последствия могут быть долгосрочными. Регулярные ожоги значительно ускоряют старение кожи, способствуют появлению морщин и пигментных пятен. Но главное — они повышают риск развития онкологических заболеваний: базальноклеточного и плоскоклеточного рака, а также меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи.
Поэтому единственная действительно эффективная стратегия — это профилактика. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с SPF не ниже 30, надевайте головные уборы, старайтесь не находиться на открытом солнце с 11 до 16 часов и не забывайте, что даже в пасмурный день ультрафиолет способен нанести вред.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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