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Бабушки лечили так всех — а теперь врачи хватаются за голову: опасный миф после загара

Медики назвали опасные методы, которые усугубляют состояние кожи после ожога
4:21
Здоровье

Солнечные ожоги — это вовсе не безобидный "загар посильнее". Медики классифицируют их как воспалительную реакцию организма на повреждение клеток кожи под действием ультрафиолета. И необязательно весь день лежать на пляже, чтобы сгореть: достаточно пары часов на солнце — и вы с удивлением обнаружите красные плечи или обожжённое лицо. Особенно страдают люди со светлой кожей — у них ожоги могут появиться буквально за 15-20 минут на солнце. Тем, у кого кожа смуглая, немного повезло — меланин обеспечивает им естественную защиту, но даже он не гарантирует полной безопасности.

Крем на обгоревшей спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крем на обгоревшей спине

Как распознать солнечный ожог

Основные симптомы: кожа становится красной, горячей на ощупь, очень чувствительной. Иногда возникает усталость, озноб, головная боль. При более тяжёлых поражениях (ожог II степени) на коже появляются волдыри — это сигнал, что пострадали глубокие слои дермы. Даже если симптомы кажутся лёгкими, не стоит их игнорировать: каждый ожог повышает риск развития рака кожи.

Что делать при ожоге: проверенные рекомендации

Полного лекарства от солнечного ожога не существует, но можно заметно облегчить состояние и ускорить восстановление. Вот что советуют специалисты Американской академии дерматологии:

  • Примите прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи. Затем аккуратно промокните тело полотенцем, не вытирая насухо — на коже должна остаться влага.

  • После душа нанесите увлажняющий крем или лосьон. Особенно хорошо подойдут средства с алоэ вера или низкой дозой гидрокортизона — они успокаивают кожу и предотвращают шелушение.

  • При сильной боли или отеке можно принять ибупрофен или аспирин — они снимут воспаление.

  • Пейте больше воды. Ультрафиолет "тянет" влагу в повреждённые участки кожи, и обезвоживание может наступить быстрее, чем вы ожидаете.

  • Носите свободную, закрытую одежду из плотных тканей — она защитит ожоги от солнца, не усугубляя раздражение. Тесные вещи, наоборот, могут усилить боль.

  • Для дополнительного охлаждения можно приложить холодные компрессы или принять ванну с добавлением соды и овсяных хлопьев — это уменьшит зуд и воспаление.

Что категорически нельзя делать

Несмотря на распространённые советы из "домашней аптечки", некоторые привычные методы могут только навредить:

"Не мажьте обожжённую кожу сметаной и другими молочными продуктами", — предупреждает медицинский редактор Екатерина Евченко.

Такие средства могут вызвать раздражение или даже химическую реакцию на повреждённой коже. Также не стоит использовать растительные масла: они создают непроницаемую плёнку, мешающую коже охлаждаться и дышать.

Под запретом — любые "бабушкины методы" вроде прикладывания сырого картофеля, чайных пакетиков и капустных листов. Всё это может вызвать аллергию или занести бактерии. Забудьте и про скрабы, жёсткие мочалки, а также не пытайтесь ускорить шелушение — пусть кожа восстанавливается сама.

И главное: не вскрывайте волдыри. Это не только болезненно, но и опасно — через открытую рану легко может проникнуть инфекция, которая значительно осложнит заживление.

Почему ожог — это не мелочь

Даже если солнечный ожог кажется лёгким и быстро проходит, последствия могут быть долгосрочными. Регулярные ожоги значительно ускоряют старение кожи, способствуют появлению морщин и пигментных пятен. Но главное — они повышают риск развития онкологических заболеваний: базальноклеточного и плоскоклеточного рака, а также меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи.

Поэтому единственная действительно эффективная стратегия — это профилактика. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с SPF не ниже 30, надевайте головные уборы, старайтесь не находиться на открытом солнце с 11 до 16 часов и не забывайте, что даже в пасмурный день ультрафиолет способен нанести вред.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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