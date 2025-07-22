Не мигрень, а реакция на погоду: как защитить голову от жары и обезвоживания

В жару сосуды расширяются и снижается давление — это вызывает пульсирующую боль

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом, особенно в жару, приступы головной боли возникают заметно чаще. Это может случиться даже с теми, кто раньше не страдал от мигреней или давящих ощущений в висках.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Питомцы охлаждаются у вентилятора

Почему летом чаще болит голова

Медики фиксируют увеличение числа жалоб на головную боль в жаркую погоду примерно на 8 %. Причём не всегда причина кроется в солнечном ударе или перегреве. Иногда дело в реакциях организма, о которых не все задумываются.

Сосуды под воздействием жары

Одна из причин — расширение кровеносных сосудов при высокой температуре. Это приводит к снижению артериального давления и ухудшению общего кровоснабжения, в том числе в головном мозге. В результате появляется ощущение слабости и пульсирующей боли.

Роль обезвоживания

Вторая причина — обезвоживание из-за интенсивного потоотделения. Кровь становится более густой, движение её замедляется, а ткани получают меньше кислорода. Это провоцирует спазмы сосудов и усиливает болевые ощущения.

Осторожно с холодным

Интересно, что даже холодные напитки способны ухудшить состояние. После расширения сосудов при жаре резкое охлаждение вызывает их сужение — это дополнительный стресс для организма.

Когда жара усиливает проблему

Людям, склонным к головной боли вне зависимости от погоды, стоит особенно внимательно отнестись к своему состоянию в тёплое время года. Жара способна усугубить хронические симптомы и повысить частоту приступов.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

