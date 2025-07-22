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Там, где усталость превращается в здоровье: как работает дачный парадокс на практике

Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
1:26
Здоровье

Многим кажется, что дача — это сплошные хлопоты: силы уходят, времени не хватает, а здоровье только портится. Зачем копаться в земле, если овощи можно купить, а для физической формы есть спортзал?

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Дача вместо фитнеса: миф или польза

Огород и сад часто воспринимаются как источник усталости, а не здоровья. Но так ли это на самом деле? Исследование, проведённое в 2019 году в США, проливает свет на неожиданную сторону дачной жизни. Оказалось, более 146 тысяч американцев старше 65 лет регулярно работают на личных участках — и не просто для удовольствия.

Польза, подтверждённая цифрами

Учёные выяснили: работа на земле помогает пожилым американцам достигать рекомендуемого уровня физической активности — это не менее 150 минут в неделю. Такой режим снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает общую форму, без посещения спортзала.

Главное — разумный подход

Чтобы дачный труд действительно приносил пользу, важно не переусердствовать. Речь идёт о физической активности средней интенсивности — не изнуряющей, но регулярной. Прислушивайтесь к своему телу, чередуйте нагрузки и отдых, и тогда огород действительно станет способом оздоровления.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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