Засыпаете по часу и просыпаетесь уставшими? Попробуйте этот вечерний коктейль

Орехи и ягоды стимулируют выработку мелатонина — рекомендации при нарушениях сна

Беспокойный сон и бессонница — частые спутники современного образа жизни. Постоянный стресс, перегрузка информацией и нарушенный режим дня нарушают работу нервной системы, мешая полноценно восстанавливаться ночью. Но с этим можно справиться — и начать стоит с правильного питания.

Первым делом — к врачу

Если бессонница длится несколько недель, не стоит откладывать визит к врачу. Иногда проблемы со сном могут быть симптомом неврологических или гормональных нарушений, требующих терапии.

Что можно сделать уже сегодня

Даже до обращения к специалисту стоит проанализировать рацион. Определённые продукты способствуют выработке гормонов сна и расслабляют организм. Один из самых простых и эффективных вариантов — натуральный кисломолочный ужин с добавками.

Идеальный вечерний десерт

Возьмите несладкий йогурт (лучше греческий), добавьте в него немного орехов и ягоды. Это может быть:

Грецкий, миндаль или кедровый орех - они содержат мелатонин и магний;

Вишня, черешня или клюква - натуральные источники мелатонина и антиоксидантов.

Такой ужин не только насытит, но и создаст благоприятные условия для спокойного засыпания.

Почему это работает

В йогурте содержится триптофан — аминокислота, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина. Орехи усиливают этот эффект благодаря высокому содержанию магния, а ягоды — антиоксидантов. Вместе они формируют "коктейль для сна" — натуральный, безопасный и эффективный.

Уточнения

Оре́х гре́цкий - вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

