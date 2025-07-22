Настой, который лечит: как 10 г в день помогают сосудам, почкам и даже потенции

Регулярный приём пажитника помогает блокировать рост раковых клеток

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена пажитника — это не просто пряность с интересным вкусом. Исследования подтверждают: при правильном употреблении они способны стать настоящим помощником в профилактике и лечении ряда заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пажитник

Что делает пажитник таким полезным

Учёные доказали, что регулярное употребление семян пажитника:

снижает уровень сахара в крови до 25%

помогает понизить уровень "плохого" холестерина почти на треть

препятствует развитию злокачественных опухолей , блокируя рост раковых клеток

улучшает состояние при диабете - глюкоза в суточной моче может снизиться более чем в 2 раза

способствует восстановлению при простудных заболеваниях

может быть полезен при заболеваниях почек, выпадении волос и проблемах с потенцией

Как правильно употреблять пажитник

Для получения лечебного эффекта достаточно:

10 г семян в день

Замочить в горячей воде и настоять

Употреблять в чистом виде, не смешивая с другими специями (особенно при диабете)

Такая дозировка признана безопасной, но перед началом приёма важно проконсультироваться с врачом — особенно при хронических заболеваниях.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий - однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).

