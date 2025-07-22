Настой, который лечит: как 10 г в день помогают сосудам, почкам и даже потенции

Семена пажитника — это не просто пряность с интересным вкусом. Исследования подтверждают: при правильном употреблении они способны стать настоящим помощником в профилактике и лечении ряда заболеваний.
Учёные доказали, что регулярное употребление семян пажитника:
снижает уровень сахара в крови до 25%
помогает понизить уровень "плохого" холестерина почти на треть
препятствует развитию злокачественных опухолей, блокируя рост раковых клеток
улучшает состояние при диабете - глюкоза в суточной моче может снизиться более чем в 2 раза
способствует восстановлению при простудных заболеваниях
может быть полезен при заболеваниях почек, выпадении волос и проблемах с потенцией
Для получения лечебного эффекта достаточно:
10 г семян в день
Замочить в горячей воде и настоять
Употреблять в чистом виде, не смешивая с другими специями (особенно при диабете)
Такая дозировка признана безопасной, но перед началом приёма важно проконсультироваться с врачом — особенно при хронических заболеваниях.
Па́житник сенно́й па́житник греческий - однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).
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