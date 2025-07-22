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Настой, который лечит: как 10 г в день помогают сосудам, почкам и даже потенции

Регулярный приём пажитника помогает блокировать рост раковых клеток
1:12
Здоровье

Семена пажитника — это не просто пряность с интересным вкусом. Исследования подтверждают: при правильном употреблении они способны стать настоящим помощником в профилактике и лечении ряда заболеваний.

Пажитник
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пажитник

Что делает пажитник таким полезным

Учёные доказали, что регулярное употребление семян пажитника:

  • снижает уровень сахара в крови до 25%

  • помогает понизить уровень "плохого" холестерина почти на треть

  • препятствует развитию злокачественных опухолей, блокируя рост раковых клеток

  • улучшает состояние при диабете - глюкоза в суточной моче может снизиться более чем в 2 раза

  • способствует восстановлению при простудных заболеваниях

  • может быть полезен при заболеваниях почек, выпадении волос и проблемах с потенцией

Как правильно употреблять пажитник

Для получения лечебного эффекта достаточно:

  • 10 г семян в день

  • Замочить в горячей воде и настоять

  • Употреблять в чистом виде, не смешивая с другими специями (особенно при диабете)

Такая дозировка признана безопасной, но перед началом приёма важно проконсультироваться с врачом — особенно при хронических заболеваниях.

Уточнения

Па́житник сенно́й па́житник греческий - однолетнее растение; вид рода Пажитник семейства Бобовые (подсемейство Мотыльковые).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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