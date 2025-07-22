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Добавляете в салат? Отлично. Но при жарке теряете все плюсы — запомните это правило

Оливковое масло полезно только в умеренном количестве и без сочетания с мясом
1:36
Здоровье

Оливковое масло — постоянный герой публикаций о правильном питании. Ему приписывают чуть ли не волшебные свойства, в то время как подсолнечное, рапсовое и другие масла нередко оказываются в тени. Но действительно ли оливковое масло настолько безупречно? Разбираемся, что говорят об этом учёные.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Да, полезно. Но не любое и не всегда

Оливковое масло первого отжима (extra virgin) действительно оказывает положительное влияние на здоровье. Оно:

  • снижает уровень плохого холестерина

  • улучшает состояние сосудов

  • поддерживает иммунную систему

  • содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты

Умеренное добавление его в пищу может быть полезно как в ежедневном рационе, так и в лечебных диетах.

В чём подвох

Несмотря на положительный эффект, есть нюанс, о котором часто забывают. При сочетании оливкового масла с продуктами животного происхождения (например, с мясом, жирными сырами, колбасами) возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В таком сочетании риск развития:

  • инфаркта

  • инсульта

  • тромбозов

значительно возрастает, особенно у людей с уже имеющимися проблемами сердца или склонностью к ним.

Что советуют врачи

  • Использовать оливковое масло в умеренном количестве

  • Не перегревать его (при жарке теряются полезные свойства)

  • Избегать сочетания с жирной мясной пищей

  • Включать его в рацион в составе овощных блюд, салатов, зерновых

Уточнения

Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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