Добавляете в салат? Отлично. Но при жарке теряете все плюсы — запомните это правило

Оливковое масло полезно только в умеренном количестве и без сочетания с мясом

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оливковое масло — постоянный герой публикаций о правильном питании. Ему приписывают чуть ли не волшебные свойства, в то время как подсолнечное, рапсовое и другие масла нередко оказываются в тени. Но действительно ли оливковое масло настолько безупречно? Разбираемся, что говорят об этом учёные.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Да, полезно. Но не любое и не всегда

Оливковое масло первого отжима (extra virgin) действительно оказывает положительное влияние на здоровье. Оно:

снижает уровень плохого холестерина

улучшает состояние сосудов

поддерживает иммунную систему

содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты

Умеренное добавление его в пищу может быть полезно как в ежедневном рационе, так и в лечебных диетах.

В чём подвох

Несмотря на положительный эффект, есть нюанс, о котором часто забывают. При сочетании оливкового масла с продуктами животного происхождения (например, с мясом, жирными сырами, колбасами) возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В таком сочетании риск развития:

инфаркта

инсульта

тромбозов

значительно возрастает, особенно у людей с уже имеющимися проблемами сердца или склонностью к ним.

Что советуют врачи

Использовать оливковое масло в умеренном количестве

Не перегревать его (при жарке теряются полезные свойства)

Избегать сочетания с жирной мясной пищей

Включать его в рацион в составе овощных блюд, салатов, зерновых

Уточнения

Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

