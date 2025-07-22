Добавляете в салат? Отлично. Но при жарке теряете все плюсы — запомните это правило

Оливковое масло — постоянный герой публикаций о правильном питании. Ему приписывают чуть ли не волшебные свойства, в то время как подсолнечное, рапсовое и другие масла нередко оказываются в тени. Но действительно ли оливковое масло настолько безупречно? Разбираемся, что говорят об этом учёные.
Оливковое масло первого отжима (extra virgin) действительно оказывает положительное влияние на здоровье. Оно:
снижает уровень плохого холестерина
улучшает состояние сосудов
поддерживает иммунную систему
содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты
Умеренное добавление его в пищу может быть полезно как в ежедневном рационе, так и в лечебных диетах.
Несмотря на положительный эффект, есть нюанс, о котором часто забывают. При сочетании оливкового масла с продуктами животного происхождения (например, с мясом, жирными сырами, колбасами) возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В таком сочетании риск развития:
инфаркта
инсульта
тромбозов
значительно возрастает, особенно у людей с уже имеющимися проблемами сердца или склонностью к ним.
Использовать оливковое масло в умеренном количестве
Не перегревать его (при жарке теряются полезные свойства)
Избегать сочетания с жирной мясной пищей
Включать его в рацион в составе овощных блюд, салатов, зерновых
Оли́вковое ма́сло - растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).
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