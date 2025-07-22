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Вместо бодрости — изжога и усталость: завтрак, от которого лучше отказаться навсегда

Бананы натощак нарушают баланс калия и магния — нагрузка на сердце возрастает
2:02
Здоровье

Завтрак считается ключевым приёмом пищи для тех, кто хочет сохранить здоровье и продлить активную жизнь. Однако далеко не все задумываются о том, какие продукты действительно подходят для утреннего рациона. Некоторые из популярных завтраков могут навредить организму, особенно если съедаются натощак.

Бриошь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бриошь

Дрожжевая выпечка: коварное начало дня

Свежий хлеб, булочки, круассаны — кажется, что может быть привычнее? Но утренняя дрожжевая выпечка:

  • раздражает стенки желудка

  • провоцирует газообразование

  • приводит к резкому скачку инсулина из-за сахара

Итог — повышенный аппетит, быстрая утомляемость и долгосрочные риски для обмена веществ. Наихудшее сочетание — кофе с булочкой или бутербродом на голодный желудок.

Фрукты и соки: не всегда здоровый выбор

Цитрусовые фрукты и свежевыжатые соки содержат кислоту, которая раздражает слизистую желудка. Регулярное употребление таких продуктов утром может привести к:

  • гастриту с повышенной кислотностью

  • язве

  • другим заболеваниям ЖКТ

Даже бананы не рекомендуются натощак - они нарушают баланс калия и магния, увеличивая нагрузку на сердце. Есть их лучше после основного приёма пищи.

Кисломолочные продукты: миф о пробиотиках

Утром в желудке скапливается соляная кислота. Полезные бактерии из кефира, йогурта или ряженки в таких условиях попросту погибают, не принося пользы микрофлоре кишечника. Лучше отложить кисломолочные продукты на более позднее время.

Свежие огурцы: не такой лёгкий выбор

Несмотря на лёгкость, свежие огурцы содержат грубые пищевые волокна, которые сложно перевариваются на пустой желудок. Результат — дискомфорт, изжога и раздражение слизистой. При регулярном употреблении возможны хронические проблемы с ЖКТ.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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