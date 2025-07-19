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Секрет стройности и энергии из Африки: этот съедобный клубень уже в меню у ЗОЖ-звёзд

Клубни тигрового ореха рекомендуют при диетах для контроля веса и снижения аппетита
4:01
Здоровье

На первый взгляд он выглядит как орешек, на вкус напоминает миндаль, а по свойствам — настоящий чемпион среди суперфудов. Речь о тигровом орехе — продукте, который веками использовали в Африке и Средиземноморье, а сегодня включают в меню те, кто заботится о здоровье.

Тигровый орех и напиток
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тигровый орех и напиток

Что это такое

На самом деле тигровый орех — вовсе не орех, а маленький съедобный клубень растения под названием "сыть съедобная". Он растёт под землёй и богат натуральной клетчаткой, минералами и полезными жирами. Сладковатый вкус делает его отличной альтернативой сладостям, а высокая питательность — идеальным перекусом.

Почему стоит включить tiger nut в рацион

Минеральная сила: магний в главной роли

Тигровый орех — один из самых богатых растительных источников магния:

  • До 87 мг на 100 г продукта, что вдвое больше, чем в банане.
  • Магний поддерживает мышцы, кости, нервы и иммунитет.
  • Помогает бороться с усталостью, спазмами и тревожностью.

Устойчивое насыщение: есть меньше, чувствовать больше

  • Содержит медленно усваиваемые углеводы, дающие долгую сытость.
  • Подходит для перекусов без скачков сахара в крови.
  • Помогает избежать переедания и отлично вписывается в диеты для контроля веса.

Любовь к сердцу и сосудам

  • Богат мононенасыщенными жирами, которые снижают уровень плохого холестерина;
  • Содержит калий, полезный для давления и работы сердца;
  • Отличная альтернатива орехам и семечкам для поддержания сердечно-сосудистой системы.

Поддержка пищеварения

  • Высокое содержание клетчатки улучшает перистальтику кишечника.
  • Souchet действует как натуральный пребиотик, питая полезную микрофлору.
  • Помогает избавиться от вздутия, запоров и "ленивого кишечника".

Натуральный коктейль из витаминов и антиоксидантов

  • Содержит витамины E, C, группы B, а также кальций, фосфор, железо и цинк;
  • Обладает антиоксидантными свойствами, замедляя процессы старения и защищая клетки;
  • Повышает устойчивость к стрессу и укрепляет иммунитет.

Как использовать тигровый орех в повседневной еде

Простые и вкусные способы

  • В сыром виде: как орешки: просто промыть и жевать.
  • В виде муки: безглютеновая альтернатива для выпечки с лёгким ореховым ароматом.
  • Добавка к йогуртам и смузи: даёт текстуру и насыщение.
  • В мюсли, граноле, энергетических батончиках: полезный ингредиент с высоким содержанием клетчатки.

Дополнительные плюсы, о которых не все знают

Поддержка гормонального фона

  • Содержит аргинин — аминокислоту, способствующую притоку крови и выработке гормонов;
  • В ряде традиционных медицинских практик его считают естественным афродизиаком.

Красота и здоровье кожи

  • Витамин E, магний и жирные кислоты улучшают упругость кожи и минерализацию костей.
  • Помогает поддерживать здоровое старение и сияющий внешний вид.

Полезно, но с умом

Несмотря на всю пользу, стоит помнить:

  • Калорийность: около 450 ккал на 100 г. Лучше ограничиваться 20-30 г в день.
  • Высокое содержание клетчатки: вводите продукт постепенно, особенно при чувствительном ЖКТ.
  • Редкие, но возможные аллергические реакции: при первом употреблении начните с маленькой порции.

Мини-продукт с макси-пользой

Тигровый орех — это не просто трендовый суперфуд, а реальный способ обогатить рацион и получить пользу без усилий. Он натуральный, вкусный, универсальный и доступный. Отличный выбор для тех, кто хочет питаться осознанно, но без сложностей.

Уточнения

Чуфа́ или съедо́бная сыть, или земляно́й минда́ль - многолетнее травянистое растение семейства Осоковые, культивируемое как пищевое растение из-за съедобных клубеньков на корнях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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