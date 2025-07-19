Эта родинка может стоить жизни: как распознать опасные изменения на коже вовремя

Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте

4:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родинки — привычные спутники на коже, которые обычно не вызывают беспокойства. Но что делать, если среди них появляется подозрительная? Иногда под безобидной родинкой может скрываться опасное заболевание, например, меланома. В этой статье расскажем, как правильно следить за состоянием родинок и когда стоит обратиться к врачу.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

5 ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание

Есть несколько простых критериев, которые помогут вам самому оценить состояние родинки и понять, нужно ли обратиться к дерматологу. Для этого используется метод ABCDE.

A (Aсимметрия) : разделите родинку на две части. Если одна из них выглядит значительно иначе (по форме, цвету, размеру) — это повод для беспокойства.

: разделите родинку на две части. Если одна из них выглядит значительно иначе (по форме, цвету, размеру) — это повод для беспокойства. B (Границы) : у нормальных родинок края ровные и четкие. Если же они размытые, волнистые или неровные — это настораживающий симптом.

: у нормальных родинок края ровные и четкие. Если же они размытые, волнистые или неровные — это настораживающий симптом. C (Цвет) : здоровые родинки одного цвета, например, коричневого. Если же родинка содержит несколько оттенков (черный, коричневый, белый или красный), это может быть признаком чего-то серьёзного.

: здоровые родинки одного цвета, например, коричневого. Если же родинка содержит несколько оттенков (черный, коричневый, белый или красный), это может быть признаком чего-то серьёзного. D (Диаметр) : размер родинки имеет значение. Если её диаметр превышает 6 мм, необходимо показаться врачу.

: размер родинки имеет значение. Если её диаметр превышает 6 мм, необходимо показаться врачу. E (Эволюция): изменения — это всегда сигнал. Если родинка начинает кровоточить, зудеть, менять форму или цвет, нужно срочно записаться к специалисту.

Особое внимание: белая ворона среди родинок

Иногда на коже появляется одна родинка, которая отличается от остальных. Это может быть как обычное новообразование, так и потенциально опасная форма. Такую родинку называют "белой вороной". Она выглядит не как все остальные — она может быть намного крупнее, другого цвета или формы. Не игнорируйте её и покажитесь врачу.

Правила для самостоятельной проверки: как и когда

Самостоятельный осмотр кожи — это важная часть профилактики. Не нужно ждать тревожных симптомов, чтобы задуматься об этом. Вот несколько простых рекомендаций:

Когда : проводите осмотр кожи хотя бы раз в месяц, используя зеркало и хорошее освещение.

: проводите осмотр кожи хотя бы раз в месяц, используя зеркало и хорошее освещение. Как : начните с крупных участков кожи, таких как спина, живот, грудь. Обратите внимание на необычные родинки на голове и затылке — для этого можно использовать ручное зеркало.

: начните с крупных участков кожи, таких как спина, живот, грудь. Обратите внимание на необычные родинки на голове и затылке — для этого можно использовать ручное зеркало. Используйте фото: чтобы отслеживать изменения, делайте фотографии родинок. Это поможет вам легче заметить, если что-то изменилось.

Профессиональная диагностика: как работает дерматолог

Если вы заметили что-то необычное или родинка начала менять свою форму, самое время обратиться к дерматологу. На приёме врач проведёт осмотр с использованием специального инструмента — дерматоскопа. Этот прибор позволяет рассмотреть структуру родинки в несколько раз увеличенно.

Если врач заподозрит что-то подозрительное, может быть назначена биопсия — для того чтобы взять образец ткани для исследования. В некоторых случаях используется цифровая дерматоскопия — фото родинок с детализированными записями, чтобы отслеживать их изменения с течением времени.

Почему не стоит откладывать визит к врачу

Меланома — это быстро прогрессирующее заболевание. Если её выявить на ранней стадии, шанс на успешное лечение составляет 99%. Однако на более поздних стадиях, когда болезнь успевает распространиться, выживаемость значительно снижается. Именно поэтому важно своевременно следить за состоянием родинок и обращаться к врачу при малейших сомнениях.

Как защитить себя

Проводите осмотр кожи раз в месяц, особенно на тех участках, где часто появляются родинки.

раз в месяц, особенно на тех участках, где часто появляются родинки. Используйте метод ABCDE , чтобы самостоятельно оценивать родинки.

, чтобы самостоятельно оценивать родинки. Отмечайте изменения и ведите фотоархив родинок, чтобы отследить их развитие.

и ведите фотоархив родинок, чтобы отследить их развитие. Посещайте дерматолога при любых изменениях или если заметили "белую ворону" среди родинок.

при любых изменениях или если заметили "белую ворону" среди родинок. Регулярные осмотры важны для тех, у кого есть факторы риска, такие как светлая кожа или семейная история заболеваний кожи.

Как избежать проблем с родинками

Внимание к родинкам и регулярные осмотры кожи могут спасти жизнь. Быстрое обращение к врачу, правильный уход и соблюдение профилактики — ключевые факторы, которые помогают избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Мелано́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

