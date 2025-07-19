Эта родинка может стоить жизни: как распознать опасные изменения на коже вовремя

Родинки — привычные спутники на коже, которые обычно не вызывают беспокойства. Но что делать, если среди них появляется подозрительная? Иногда под безобидной родинкой может скрываться опасное заболевание, например, меланома. В этой статье расскажем, как правильно следить за состоянием родинок и когда стоит обратиться к врачу.
Есть несколько простых критериев, которые помогут вам самому оценить состояние родинки и понять, нужно ли обратиться к дерматологу. Для этого используется метод ABCDE.
Иногда на коже появляется одна родинка, которая отличается от остальных. Это может быть как обычное новообразование, так и потенциально опасная форма. Такую родинку называют "белой вороной". Она выглядит не как все остальные — она может быть намного крупнее, другого цвета или формы. Не игнорируйте её и покажитесь врачу.
Самостоятельный осмотр кожи — это важная часть профилактики. Не нужно ждать тревожных симптомов, чтобы задуматься об этом. Вот несколько простых рекомендаций:
Если вы заметили что-то необычное или родинка начала менять свою форму, самое время обратиться к дерматологу. На приёме врач проведёт осмотр с использованием специального инструмента — дерматоскопа. Этот прибор позволяет рассмотреть структуру родинки в несколько раз увеличенно.
Если врач заподозрит что-то подозрительное, может быть назначена биопсия — для того чтобы взять образец ткани для исследования. В некоторых случаях используется цифровая дерматоскопия — фото родинок с детализированными записями, чтобы отслеживать их изменения с течением времени.
Меланома — это быстро прогрессирующее заболевание. Если её выявить на ранней стадии, шанс на успешное лечение составляет 99%. Однако на более поздних стадиях, когда болезнь успевает распространиться, выживаемость значительно снижается. Именно поэтому важно своевременно следить за состоянием родинок и обращаться к врачу при малейших сомнениях.
Внимание к родинкам и регулярные осмотры кожи могут спасти жизнь. Быстрое обращение к врачу, правильный уход и соблюдение профилактики — ключевые факторы, которые помогают избежать серьёзных последствий.
Мелано́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.
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