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Эта родинка может стоить жизни: как распознать опасные изменения на коже вовремя

Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
4:43
Здоровье

Родинки — привычные спутники на коже, которые обычно не вызывают беспокойства. Но что делать, если среди них появляется подозрительная? Иногда под безобидной родинкой может скрываться опасное заболевание, например, меланома. В этой статье расскажем, как правильно следить за состоянием родинок и когда стоит обратиться к врачу.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

5 ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание

Есть несколько простых критериев, которые помогут вам самому оценить состояние родинки и понять, нужно ли обратиться к дерматологу. Для этого используется метод ABCDE.

  • A (Aсимметрия): разделите родинку на две части. Если одна из них выглядит значительно иначе (по форме, цвету, размеру) — это повод для беспокойства.
  • B (Границы): у нормальных родинок края ровные и четкие. Если же они размытые, волнистые или неровные — это настораживающий симптом.
  • C (Цвет): здоровые родинки одного цвета, например, коричневого. Если же родинка содержит несколько оттенков (черный, коричневый, белый или красный), это может быть признаком чего-то серьёзного.
  • D (Диаметр): размер родинки имеет значение. Если её диаметр превышает 6 мм, необходимо показаться врачу.
  • E (Эволюция): изменения — это всегда сигнал. Если родинка начинает кровоточить, зудеть, менять форму или цвет, нужно срочно записаться к специалисту.

Особое внимание: белая ворона среди родинок

Иногда на коже появляется одна родинка, которая отличается от остальных. Это может быть как обычное новообразование, так и потенциально опасная форма. Такую родинку называют "белой вороной". Она выглядит не как все остальные — она может быть намного крупнее, другого цвета или формы. Не игнорируйте её и покажитесь врачу.

Правила для самостоятельной проверки: как и когда

Самостоятельный осмотр кожи — это важная часть профилактики. Не нужно ждать тревожных симптомов, чтобы задуматься об этом. Вот несколько простых рекомендаций:

  • Когда: проводите осмотр кожи хотя бы раз в месяц, используя зеркало и хорошее освещение.
  • Как: начните с крупных участков кожи, таких как спина, живот, грудь. Обратите внимание на необычные родинки на голове и затылке — для этого можно использовать ручное зеркало.
  • Используйте фото: чтобы отслеживать изменения, делайте фотографии родинок. Это поможет вам легче заметить, если что-то изменилось.

Профессиональная диагностика: как работает дерматолог

Если вы заметили что-то необычное или родинка начала менять свою форму, самое время обратиться к дерматологу. На приёме врач проведёт осмотр с использованием специального инструмента — дерматоскопа. Этот прибор позволяет рассмотреть структуру родинки в несколько раз увеличенно.

Если врач заподозрит что-то подозрительное, может быть назначена биопсия — для того чтобы взять образец ткани для исследования. В некоторых случаях используется цифровая дерматоскопия — фото родинок с детализированными записями, чтобы отслеживать их изменения с течением времени.

Почему не стоит откладывать визит к врачу

Меланома — это быстро прогрессирующее заболевание. Если её выявить на ранней стадии, шанс на успешное лечение составляет 99%. Однако на более поздних стадиях, когда болезнь успевает распространиться, выживаемость значительно снижается. Именно поэтому важно своевременно следить за состоянием родинок и обращаться к врачу при малейших сомнениях.

Как защитить себя

  • Проводите осмотр кожи раз в месяц, особенно на тех участках, где часто появляются родинки.
  • Используйте метод ABCDE, чтобы самостоятельно оценивать родинки.
  • Отмечайте изменения и ведите фотоархив родинок, чтобы отследить их развитие.
  • Посещайте дерматолога при любых изменениях или если заметили "белую ворону" среди родинок.
  • Регулярные осмотры важны для тех, у кого есть факторы риска, такие как светлая кожа или семейная история заболеваний кожи.

Как избежать проблем с родинками

Внимание к родинкам и регулярные осмотры кожи могут спасти жизнь. Быстрое обращение к врачу, правильный уход и соблюдение профилактики — ключевые факторы, которые помогают избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Мелано́ма - злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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