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Как оживить свои конечности: простые упражнения для улучшения кровообращения в офисе — они жизненно важны

Улучшаем кровообращение на рабочем месте: практические советы
3:44
Здоровье

Если вы проводите много времени сидя, то, вероятно, уже знакомы с такими неприятными симптомами, как тяжесть в ногах, отёчность стоп и покалывание в конечностях. Эти признаки указывают на распространённую проблему — нарушение кровообращения. Однако её можно решить с помощью простых движений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте. В этой статье мы расскажем о том, как улучшить кровообращение, чтобы чувствовать себя лучше и заботиться о здоровье, не выходя из офиса.

Работа
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Работа

Почему сидячий образ жизни вредит кровообращению

Наше кровообращение зависит от работы мышц. Когда мы ходим, они сокращаются и расслабляются, способствуя оттоку крови от ног к сердцу. Этот процесс называется венозным возвратом. Но когда мы долго сидим, мышцы ног не работают, и кровь застаивается в нижних конечностях. Это приводит к отёкам, дискомфорту и повышению давления в венах. В результате могут развиться варикозное расширение вен и другие проблемы с кровообращением, пишет correiobraziliense.com.br.

Как активировать кровообращение, не вставая со стула

Даже сидя, можно улучшить кровообращение, если выполнять простые упражнения. Одно из них — подъём пяток. Для этого нужно плотно прижать стопы к полу и поднять пятки как можно выше, не отрывая носков. Задержать мышцы в напряжении на несколько секунд, затем опустить пятки. Затем поднять носки, не отрывая пятки, и снова повторить. Выполнять упражнение 15-20 раз каждый час.

Ещё одно полезное упражнение — вращение голеностопного сустава. Для этого нужно сесть прямо, оторвать одну ногу от пола и медленно вращать лодыжку по часовой стрелке 10 раз, затем против часовой стрелки. Повторить с другой ногой. Это упражнение не только улучшает кровообращение, но и помогает сохранить подвижность суставов.

Как "маршировать" сидя

Ходьба сидя — отличное упражнение, которое имитирует лёгкую прогулку и помогает бороться с застоем крови. Для этого нужно сесть на стул с прямой спиной и попеременно поднимать колени, как будто маршируя на месте. Выполнять упражнение в течение 30-60 секунд. Можно добавить движения руками для большей эффективности.

Польза разгибания ног

Это упражнение направлено на активацию квадрицепса — крупной мышцы передней поверхности бедра. Чтобы его выполнить, нужно сесть на край стула, вытянуть одну ногу вперёд и напрячь мышцы бедра. Задержаться на несколько секунд, затем вернуться в исходное положение. Повторить 10-15 раз каждой ногой. Это упражнение помогает улучшить приток крови и уменьшить скованность суставов.

Как микроперерывы могут улучшить ваше здоровье

Хотя упражнения сидя полезны, ничто не заменит движения. Старайтесь вставать хотя бы на одну минуту каждые полчаса. Ходите, чтобы поговорить с коллегами, вместо того чтобы писать сообщения. Выполняйте простые упражнения на растяжку во время перерывов, например, потянитесь руками вверх или коснитесь пальцев ног. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс и стимулировать кровообращение. И, по возможности, ходите по лестнице вместо лифта.

Следуя этим советам, вы сможете улучшить кровообращение, уменьшить дискомфорт и заботиться о своём здоровье, не выходя из офиса.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.
 

Гиподинами́я (пониженная подвижность, от греч. ὑπό — «под» и δύνᾰμις — «сила») — нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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