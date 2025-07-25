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Готовим настой популярной пряности для облегчения боли в суставах, снижения уровня сахара в крови и уменьшения вздутия живота

Лавровый чай: полезные свойства и способ приготовления
3:14
Здоровье

Этот настой обладает широким спектром полезных свойств и может помочь в облегчении симптомов различных заболеваний.

Настой на лавровом листе
Фото: commons.wikimedia.org by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Настой на лавровом листе

Лавровый лист: что это и где он применяется?

Лавровый лист — это вечнозелёное растение, произрастающее в странах Средиземноморья. Его глянцевые зелёные листья широко используются в кулинарии как пряность для приготовления рагу, супов, соусов и мясных блюд.

Кроме того, лавровый лист применяется в народной медицине и косметологии. Из его эфирных масел — например, эвгенола — готовят настои и другие лекарственные средства.

Лавровое дерево может достигать высоты 10 метров. Свежие или сушёные листья растения используются для приготовления настоев, которые обладают целебными свойствами, сообщает pizzalabpraha.cz.

Полезные свойства лаврового чая

Лавровый чай, приготовленный из сушёных листьев, используется в разных культурах благодаря своим целебным и пищеварительным свойствам. Вот некоторые из его преимуществ:

  • Улучшает пищеварение. Лавровый лист помогает при вздутии живота и газообразовании благодаря своим ароматическим веществам, которые стимулируют работу желудка.
  • Антиоксидантное действие. В листьях содержатся полифенолы и флавоноиды — мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.
  • Противовоспалительный эффект. Эвгенол, содержащийся в лавровом листе, обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить боль в суставах и воспаление в брюшной полости.
  • Контроль уровня сахара в крови. Некоторые исследования показывают, что лавровый лист может способствовать снижению уровня глюкозы в крови, хотя это требует дополнительных исследований.
  • Помощь при проблемах с дыханием. Лавровый чай традиционно используется для облегчения симптомов простуды, таких как заложенность носа и кашель.

Как приготовить лавровый чай?

Для приготовления чая из лаврового листа вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 2-3 сушёных лавровых листа (можно использовать свежие, тщательно промытые).
  • 1 стакан воды (250 мл).

Процесс приготовления:

  1. Промойте лавровый лист.
  2. В небольшой кастрюле доведите воду до кипения.
  3. Добавьте лавровый лист в кипящую воду.
  4. Уменьшите огонь и варите 5-10 минут.
  5. Снимите с огня и дайте настояться несколько минут.
  6. Процедите чай, удалив листья.
  7. Подавайте горячим, можно добавить мёд или лимон по вкусу.

Рекомендуется употреблять лавровый чай время от времени и не более одной чашки в день, предварительно проконсультировавшись с врачом. Это особенно важно для беременных и кормящих женщин, а также для людей с хроническими заболеваниями.

Употребление лаврового чая должно быть умеренным, так как его длительное применение или высокие дозы могут иметь побочные эффекты.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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