Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тушите голубцы с курицей в томатно-сметанном соусе для мягкости и баланса вкусов
СК России: 331 человек погиб при вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года
Глубина протектора менее 1,6 мм снижает сцепление — проверьте монетой
Солнце провоцирует пигментные пятна: используйте SPF для защиты кожи
В государственный реестр казачьих обществ РФ внесено первое из ДНР
Эффективные методы ароматизации с лимоном и содой: натуральные решения для дома
Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за массовой атаки дронов
Intel ищет крупного клиента для 14A: станет ли это спасением компании
Пищевые добавки для собак: что выбрать и как они влияют на здоровье

Откройте для себя лимонную воду с секретным ингредиентом: здоровье и вкус в каждом глотке

Вкусная и полезная лимонная вода для тех, кто заботится о здоровье: корица, имбирь и кардамон
3:08
Здоровье

Лимонная вода — это классика, но мир предлагает множество других вкусов и полезных свойств. Имбирь, корица, мята или кардамон? Эти ингредиенты не только обогащают вкус, но и приносят пользу здоровью. Узнайте, как придать воде аромат и пользу, чтобы наслаждаться её питьём.

Вода с лимоном
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вода с лимоном

Имбирная вода с лаймом — идеальный напиток для жаркого дня

Не дайте воде стать скучной

Лимонная вода — это, безусловно, вкусно, и её любят многие. Но как насчёт чего-то нового, необычного и удивительного?

Добавление в воду ингредиентов, кроме лимона, может превратить её в напиток, насыщенный вкусом, ароматом и полезными свойствами. И для этого не нужно искать редкие или дорогие компоненты — всё необходимое, вероятно, уже есть у вас дома, утверждает pizzalabpraha.cz.

Корица, имбирь, кардамон, розмарин, мята и мелисса — каждый из этих ингредиентов имеет свои уникальные свойства и может стать основой для вкусного и полезного напитка. Какой из них выбрать?

Корица — поддержка для тех, кто следит за уровнем сахара в крови

Корица давно известна не только как добавка к выпечке. Она обладает свойствами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, поэтому её часто рекомендуют людям с предиабетом, инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа. Чтобы приготовить коричную воду, положите палочку корицы в кастрюлю (не используйте порошок — он может придать напитку неприятный вкус) и дайте настояться несколько часов.

Если вы хотите уменьшить потребление сахара, но всё же хотите сладкого, добавьте немного мёда. Корица также обладает противовоспалительными и согревающими свойствами.

Имбирь — помощник для пищеварения и иммунитета

Если вы чувствуете себя вялым после пробуждения или у вас проблемы с пищеварением, попробуйте имбирь. Эта специя не только пробуждает аппетит, но и стимулирует работу желудка. Тёплая имбирная вода улучшает кровообращение, укрепляет иммунную систему и помогает переваривать тяжёлую пищу.

Имбирь идеально подходит для тех, кто часто мёрзнет или имеет замедленный метаболизм. Также это отличный выбор для тех, кто хочет согреться. Добавьте немного мёда и лайма или лимона для усиления вкуса. В жаркий день можно добавить кубики льда.

Кардамон — облегчение для желудка и свежесть дыхания

Кардамон — это не только часть индийской кухни, но и отличный ингредиент для воды. Эта восточная пряность помогает при вздутии живота, улучшает пищеварение и освежает дыхание.

Если у вас проблемы с пищеварением или вы часто чувствуете тяжесть после еды, кардамон может стать вашим спасением. Просто разотрите несколько семян в ступке и добавьте их в воду. Вкус напитка нежный, с цитрусовыми нотками и лёгким эвкалиптовым ароматом.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Экономист: снижение ключевой ставки до 18% не даст значимого эффекта
Вайнона Райдер призналась в неразделённой любви к Аль Пачино во время съёмок 90-х
L'Express: Трамп вряд ли введёт пошлины против России, несмотря на угрозы
Советы по удалению пыли с жалюзи и подоконников: эффективные методы
Сводка с фронта: ВС РФ приступили к штурму стратегических городов в зоне СВО
Киркоров признаётся о кристалле, связанном с Пугачёвой: экстравагантный образ и тайна
Вирусолог Волчков: грибок в системах вентиляции может вызывать болезни
Трихолог Сюракшина раскрыла главные причины выпадения волос
Автовладельцам рекомендовали чистить фары зубной пастой — это улучшает свет
Сухость кожи ускоряет старение: увлажняйте лицо гиалуроновой кислотой и спреями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.