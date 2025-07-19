Этот продукт есть на каждой кухне, а работает как мягкое лекарство от давления — никаких таблеток

Выдержанный экстракт чеснока эффективен для снижения артериального давления

4:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чеснок, особенно в свежем виде или в форме добавок, может помогать снижать артериальное давление — особенно у людей с гипертонией. Это подтверждают некоторые научные данные, однако результаты исследований пока неоднозначны. Поэтому чеснок не стоит использовать как полноценную замену лекарствам.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Главный действующий компонент чеснока — аллицин, именно он отвечает за полезные эффекты:

Блокировка ангиотензинпревращающего фермента (АПФ): этот фермент сужает сосуды, повышая давление. Аллицин помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток.

Антиоксидантное и противовоспалительное действие: снижает повреждения сосудов, замедляет старение артерий.

Стимуляция выработки оксида азота: это расширяет сосуды и способствует снижению давления.

Метаанализ 12 исследований с участием 553 взрослых с плохо контролируемой гипертонией показал: чеснок может снижать давление почти так же эффективно, как и традиционные препараты — но с меньшим числом побочных эффектов.

Однако важно помнить: чеснок — не лекарство и не может заменить медикаментозную терапию.

Сколько чеснока нужно для эффекта

Исследования использовали разные формы и дозировки чеснока:

С добавлением яичного желтка (в порошке): 188 мг в сутки, 12 недель

Выдержанный чесночный экстракт: 240-2400 мг в сутки, от 2 до 23 недель

Сырой чеснок: 400 мг в день, 6 месяцев

Чесночный порошок: 600-2400 мг в день, от 8 до 24 недель

Чесночное масло: 12,3 мг в сутки, 16 недель

Наилучшие и наиболее стабильные результаты наблюдались у тех, кто принимал выдержанный экстракт чеснока в высоких дозировках — от 400 до 2400 мг в день.

Безопасность и побочные эффекты

Чесночные добавки считаются безопасными для большинства людей, если соблюдать дозировку. Тем не менее, стоит проконсультироваться с врачом перед началом приёма.

Обычно добавки делают из высушенного чеснока в порошке. Но возможны и побочные эффекты:

Тошнота

Вздутие, боли в животе

Изжога

Запах изо рта или тела

Отрыжка, запор или диарея

Рвота

Если вы испытываете неприятные симптомы — прекратите приём и обратитесь к врачу.

При симптомах тяжёлой аллергии (например, затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение, анафилаксия) — вызывайте скорую помощь немедленно.

Кому стоит избегать чеснока

Чеснок может быть не для всех. Отказаться от него или ограничить употребление стоит:

При аллергии на чеснок или другие растения семейства луковых (лук, порей, шнитт-лук).

При заболеваниях ЖКТ (язва, ГЭРБ) — может усиливать изжогу.

Во время беременности и грудного вскармливания — мало данных о безопасности.

При приёме антикоагулянтов (например, варфарина или клопидогрела) — может усилить риск кровотечений.

Перед операцией — чеснок повышает риск кровотечений, даже при стоматологических вмешательствах.

При приёме гипотензивных препаратов — чеснок может чрезмерно понизить давление.

При сочетании с другими лекарствами: НПВП, контрацептивы, препараты от диабета.

Альтернативные способы снижения давления

Натуральные методы могут быть отличным дополнением к лечению. Вот основные рекомендации:

Бросьте курить: курение ухудшает давление и состояние сосудов.

Перейдите на здоровое питание: меньше соли, больше цельных зёрен, орехов, белка и нежирных продуктов.

Сократите алкоголь: не больше 1 порции в день для женщин и 2 — для мужчин.

Похудейте: даже небольшое снижение веса улучшает давление.

Двигайтесь: 150 минут умеренных нагрузок в неделю или 75 — интенсивных.

Управляйте стрессом: сон, медитация, прогулки и социальные связи помогают снизить уровень давления.

Главное, что нужно запомнить

Чеснок действительно может снижать давление, и у некоторых действует как лекарство.

Он не заменяет медикаментозное лечение.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приёма чеснока или любых добавок.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение.

