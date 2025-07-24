Корень-герой: мастерски сражается с воспалениями и давлением

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Здоровье

Свекла (Beta vulgaris) — это не только сладкий и ярко окрашенный корнеплод, но и важный источник целебных свойств, широко используемых в современной фитотерапии. Благодаря своей богатой истории и научно доказанной пользе, свекла стала неотъемлемой частью здорового питания и народных рецептов.

Свекла и морковь
Фото: unsplash.com by Melissa LeGette is licensed under Free to use under the Unsplash License
Свекла и морковь

Среди ключевых лечебных свойств свеклы можно выделить:

  • Антиоксидантное действие: свекла содержит беталаины, флавоноиды и витамин С, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. Исследования показывают, что регулярное употребление свеклы помогает снизить окислительный стресс и предотвратить развитие хронических заболеваний.
  • Противовоспалительный эффект: фенольные соединения и беталаины в свекле модулируют воспалительные процессы, снижая уровень воспалительных маркеров в крови. Это особенно полезно для людей, страдающих от хронических воспалительных заболеваний.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: природные нитраты в свекле улучшают функцию эндотелия, способствуют расширению сосудов и снижению артериального давления. Это помогает улучшить кровообращение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как свекла укрепляет иммунную систему?

Свекла богата витаминами, минералами (такими как цинк и железо) и фитонутриентами, которые укрепляют иммунную систему. Исследования показывают, что беталаины, содержащиеся в свекле, могут стимулировать защитные клетки организма и модулировать иммунные реакции, сообщает correiobraziliense.com.br.

Функциональное питание со свеклой

Свекла является ценным ингредиентом для функциональной диеты. Её можно употреблять в виде соков, смузи, выпечки или даже использовать в качестве муки. Это позволяет получать максимальную пользу от её активных компонентов. Исследования подтверждают, что регулярное употребление свеклы в составе сбалансированного рациона положительно влияет на здоровье взрослых и пожилых людей.

Основные преимущества свеклы

  • Антиоксидантная защита: научно доказано, что беталаины в свекле обладают мощным антиоксидантным действием.
  • Противовоспалительный эффект: исследования на людях подтверждают противовоспалительные свойства свеклы.
  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: свекла улучшает кровообращение и помогает снизить артериальное давление, что подтверждено международными исследованиями.

Таким образом, свекла — это не просто вкусный и полезный корнеплод, но и важный элемент здорового питания, который может помочь укрепить иммунитет, поддержать сердечно-сосудистую систему и снизить риск хронических заболеваний.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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