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Не дайте лестнице стать испытанием: как укрепить колени и избежать падений

Проблемы с коленями при спуске по лестнице: что нужно знать
3:45
Здоровье

Многие люди испытывают дискомфорт и неуверенность при спуске по лестнице, особенно после травм или с возрастом. В 2025 году специалисты клиники Avanttos отметили, что нестабильность коленного сустава может проявляться как едва заметно, так и значительно ограничивать подвижность. Спуск по лестнице — это сложное движение, требующее согласованной работы мышц, суставов и нервной системы. Нарушение этого процесса может привести к дисбалансу и повышенному риску падений.

Лестница
Фото: commons.wikimedia.org by Книжная пыль, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лестница

Подъём и спуск по лестнице — это не просто перемещение вверх или вниз. Это проверка синхронности мышц, суставов и нервных импульсов. Любое изменение в этой системе ухудшает устойчивость и увеличивает риск спотыканий. Даже без травм со временем можно заметить снижение стабильности, что подчёркивает важность внимательного отношения к своему телу, пишет correiobraziliense.com.br.

Причины нестабильности коленного сустава при спуске по лестнице

Колено может потерять устойчивость по разным причинам. Среди них:

  • Общая мышечная слабость, особенно в квадрицепсах, ягодицах и икрах.
  • Повреждения связок и менисков.
  • Прогрессирующий износ хрящей при остеоартрите.
  • Проблемы с координацией мышц.
  • Нарушение равновесия и восприятия положения тела.
  • История травм или операций на колене.

Обычно нестабильность коленного сустава — это результат сочетания нескольких факторов. Поэтому важно обратиться к врачу для точного диагноза и разработки индивидуального плана лечения.

Признаки нестабильности коленного сустава

Основные симптомы нестабильности включают:

  • Внезапную потерю силы в ноге.
  • Локальную боль в суставе.
  • Ощущение неуверенности при подъёме по лестнице.
  • Страх перед подъёмом по лестнице.
  • Дискомфорт или трудности с концентрацией при переносе веса на больную ногу.

Эти признаки указывают на необходимость обследования, так как могут свидетельствовать о нарушении работы внутренних структур сустава.

Уход и упражнения для стабилизации коленного сустава

Для улучшения стабильности коленного сустава рекомендуется комплекс упражнений, подобранных индивидуально:

  1. Укрепление мышц вокруг колена и бедра.
  2. Упражнения на равновесие, например, на неустойчивых поверхностях или стояние на одной ноге.
  3. Тренировки, имитирующие движение по лестнице, с постепенным увеличением нагрузки.
  4. Ежедневный уход: выбор удобной обуви и поддержание нормального веса.

Важно проконсультироваться с физиотерапевтом для оценки состояния, коррекции осанки и разработки программы тренировок. Это поможет снизить риск ухудшения состояния.

Профилактика нестабильности коленного сустава

Небольшие изменения в повседневной жизни могут предотвратить прогрессирование нестабильности. Регулярная оценка состояния суставов, укрепление мышц ног и отказ от самолечения — простые меры, которые помогут сохранить подвижность. Использование удобной обуви и поручней также снижает риск падений.

Раннее выявление проблем и своевременные действия предотвратят развитие нестабильности и переход её в более серьёзное состояние. Таким образом, каждый шаг будет более уверенным и безопасным, что способствует хорошему самочувствию и независимости в повседневных задачах.

Уточнения

Ле́стница (праслав *lěstvica, от *lězti; однокоренное — рус. лезть) — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи. 

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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