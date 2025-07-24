Как победить гипертонию без таблеток: три действенных совета от кардиохирурга

В 2023 году около 1,28 миллиарда взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет по всему миру страдали от гипертонии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 46% людей с гипертонией даже не знают о своём диагнозе. Гипертония, часто называемая "тихим убийцей", является основной причиной многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и почечная недостаточность. Поэтому контроль артериального давления критически важен для здоровья и благополучия.
Доктор Джереми Лондон, американский кардиохирург с более чем 25-летним опытом, поделился практическими советами по снижению артериального давления без лекарств. Давайте рассмотрим эти рекомендации.
Гипертония — это состояние, при котором артериальное давление превышает 140/90 мм рт. ст. Большинство людей с гипертонией не испытывают симптомов, но при очень высоком давлении (180/120 мм рт. ст. и выше) могут возникнуть следующие признаки:
Как снизить артериальное давление без лекарств, по мнению доктора Джереми Лондона
Доктор Лондон утверждает, что снизить артериальное давление можно без лекарств, пишет timesofindia.indiatimes.com.
Врач отметил, что эти факторы в отдельности оказывают значительное влияние на артериальное давление, а в совокупности — ещё более мощное. Он подчеркнул, что если для контроля давления требуются лекарства, это не признак неудачи. Следуя этим советам, можно часто обойтись меньшим количеством медикаментов.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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