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Как победить гипертонию без таблеток: три действенных совета от кардиохирурга

Кардиохирург делится тремя эффективными способами естественного снижения артериального давления
3:21
Здоровье

В 2023 году около 1,28 миллиарда взрослых людей в возрасте от 30 до 79 лет по всему миру страдали от гипертонии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 46% людей с гипертонией даже не знают о своём диагнозе. Гипертония, часто называемая "тихим убийцей", является основной причиной многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и почечная недостаточность. Поэтому контроль артериального давления критически важен для здоровья и благополучия.

тонометр
Фото: Wikipedia by Michael Movchin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
тонометр

Доктор Джереми Лондон, американский кардиохирург с более чем 25-летним опытом, поделился практическими советами по снижению артериального давления без лекарств. Давайте рассмотрим эти рекомендации.

Гипертония — это состояние, при котором артериальное давление превышает 140/90 мм рт. ст. Большинство людей с гипертонией не испытывают симптомов, но при очень высоком давлении (180/120 мм рт. ст. и выше) могут возникнуть следующие признаки:

  • сильная головная боль;
  • боль в груди;
  • головокружение;
  • затруднённое дыхание;
  • тошнота и рвота;
  • затуманенное зрение;
  • беспокойство и спутанность сознания;
  • шум в ушах;
  • носовые кровотечения;
  • нерегулярное сердцебиение.

Как снизить артериальное давление без лекарств, по мнению доктора Джереми Лондона

Доктор Лондон утверждает, что снизить артериальное давление можно без лекарств, пишет timesofindia.indiatimes.com.

  1. Правильное питание. Врач подчёркивает важность здорового питания. Он рекомендует включать в рацион больше цельных продуктов, богатых питательными веществами, чтобы поддерживать нормальный вес и контролировать давление. Особенно важно сократить потребление натрия и увеличить количество калия и магния.
  2. Физическая активность. Регулярные физические упражнения — ещё один эффективный способ снижения артериального давления. Кардиохирург советует сочетать аэробные и силовые тренировки. Аэробные упражнения (быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде) укрепляют сердце и улучшают кровообращение. Силовые тренировки (тяжёлая атлетика, упражнения с собственным весом) помогают нарастить мышечную массу и улучшить кровоток.
  3. Отказ от алкоголя. Доктор Лондон также рекомендует ограничить или полностью отказаться от употребления алкоголя. Алкоголь сужает кровеносные сосуды и увеличивает нагрузку на сердце. Даже небольшое количество алкоголя может негативно сказаться на здоровье.

Врач отметил, что эти факторы в отдельности оказывают значительное влияние на артериальное давление, а в совокупности — ещё более мощное. Он подчеркнул, что если для контроля давления требуются лекарства, это не признак неудачи. Следуя этим советам, можно часто обойтись меньшим количеством медикаментов.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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