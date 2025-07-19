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Тяжесть в ногах летом — это не просто усталость: вены подают тревожный сигнал

Отеки и тяжесть в ногах летом связаны с расширением вен — объяснение врачей
5:38
Здоровье

Когда наступает жара, многие замечают неприятное ощущение тяжести в ногах. Кажется, что они стали "ватными", лодыжки опухают, появляется отечность. Это не просто капризы погоды — часто за этими симптомами кроется венозная недостаточность. К счастью, существуют простые и доступные способы вернуть ногам легкость.

Отёк ног
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отёк ног

Как жара влияет на сосуды

Первый шаг к облегчению симптомов — понять, как жара действует на наши вены. Напомним: вены возвращают кровь от конечностей к сердцу. Внутри них расположены клапаны, которые препятствуют обратному току крови. Они работают как односторонние ворота — открываются, чтобы пропустить кровь вверх, и закрываются, чтобы не дать ей вернуться вниз.

Но в жару всё меняется. Наша система кровообращения борется с воздействием высоких температур летом, увеличивая диаметр наших вен. Процесс, называемый расширением сосудов, улучшает кровообращение и охлаждает организм.

Однако это расширение может привести к тому, что венозные клапаны начинают хуже работать. В результате кровь хуже возвращается к сердцу — и появляется то самое ощущение тяжести.

Женщины страдают чаще — и раньше

Жара — не единственный фактор, усиливающий симптомы. Есть и другие. Венозная недостаточность чаще встречается у женщин и с возрастом проявляется всё активнее.

Согласно данным медицинских страховых компаний, проблемы с венозной недостаточностью усиливаются с возрастом, но встречаются чаще и раньше у женщин. Перед менструацией и во время беременности симптомы могут усиливаться. Беременность часто способствует появлению симптомов, похожих на тяжесть в ногах, из-за увеличения отеков стоп и лодыжек. Задержка жидкости и гормональные изменения также могут способствовать этим симптомам.

К тому же, в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена, симптомы венозной недостаточности могут усилиться.

Отек, жара и малоподвижность — тройной удар по ногам

Люди с чувством тяжести в ногах часто жалуются и на отеки. Особенно это выражено летом, когда задержка жидкости в организме усугубляется. Когда мы сидим в течение длительного времени, особенно в жаркую погоду, в голенях может скапливаться жидкость. Недостаток движения замедляет кровообращение, что приводит к отекам. Также жара провоцирует усиленное потоотделение и риск обезвоживания, что тоже может вызвать задержку жидкости.

Негативную роль играет и выбор обуви. Летом многие переходят на шлепанцы, но Они не обеспечивают значительной поддержки ступням, и это отсутствие комфорта может привести к ухудшению кровообращения и усилению отеков.

Тесная одежда, особенно в области талии и ног, также может способствовать застою жидкости. Среди наиболее частых ошибок людей, страдающих тяжелыми ногами, — это продолжать оставаться в положении стоя или сидя в течение длительного времени, не двигаясь.

Он также советует избегать горячих ванн, длительного пребывания на солнце и неподходящей для жары одежды — всё это способствует расширению сосудов.

Тяжесть в ногах — тревожный сигнал

Хотя само по себе ощущение тяжести не всегда опасно, оно может быть первым звоночком хронической венозной недостаточности. Французская федерация кардиологов предупреждает: если не лечить застой крови в ногах, со временем вены расширяются, клапаны слабеют, и состояние только ухудшается. Согласно исследованию IFOP и SIGVARIS GROUP, лишь 43% французов знают, что венозная недостаточность — это хроническое и прогрессирующее заболевание.

Что поможет: холод, компрессия и движение

Хорошая новость в том, что с тяжестью в ногах можно эффективно бороться — и особенно летом. Начните с холодной воды: она может оказывать благотворное влияние на расширенные вены, способствуя сужению сосудов, увеличивая венозный отток и влияя на кровоток.

Также важно регулярно двигаться и пить воду. Один из ключевых методов — компрессионные чулки. это сжатие заключается в постепенном надавливании на ногу с более сильным давлением в области лодыжки, которое уменьшается по мере продвижения к колену. Это помогает крови двигаться вверх по венам.

Носите компрессионные изделия с утра каждый день. Если не хочется их носить в жару — выбирайте модели из натуральных, дышащих материалов, таких как лен, шотландская пряжа или тонкие чулки. Но помните: подбор должен делать врач или фармацевт после индивидуальных замеров.

Дополнительную помощь может дать лимфодренаж, особенно если его выполняет физиотерапевт. Позже можно перейти на самомассаж — главное, делать это регулярно.

Когда наступает жара, многие замечают неприятное ощущение тяжести в ногах. Кажется, что они стали "ватными", лодыжки опухают, появляется отечность. Это не просто капризы погоды — часто за этими симптомами кроется венозная недостаточность. К счастью, существуют простые и доступные способы вернуть ногам легкость.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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