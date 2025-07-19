Забудьте про кремы и мази: герпес отступает от одной таблетки — но не всё так просто

Многие знают, насколько долго и болезненно заживают пузырьки герпеса на губах. До недавнего времени единственным способом самостоятельного лечения были кремы с ацикловиром (например, Герпес-Седермил, Активир), которые нужно наносить до пяти раз в день на протяжении пяти дней.
Теперь в арсенале появился новый препарат — таблетка Virpax с мукоадгезивным эффектом. Она содержит тот же ацикловир, но действует быстрее и удобнее. Таблетку нужно положить между губой и верхней десной (под носом) и удерживать там минимум шесть часов. За это время активное вещество распределяется локально и замедляет размножение вируса. При этом можно есть и пить.
Исследования показали: если принять таблетку в течение часа после появления первых симптомов (покалывания, жжения, покраснения), то герпес пройдет быстрее — примерно на сутки раньше, чем без лечения, а иногда и вовсе не разовьется.
Важно: препарат эффективен только при своевременном применении. Поэтому разумно заранее приобрести его (около 8 евро за упаковку с одной таблеткой — стоимость не компенсируется) и носить с собой.
На рынок вышло первое местное средство от эректильной дисфункции, которое продается без рецепта — Eroxon Stimgel. Он выпускается в виде геля в индивидуальных дозах (около 28 евро за упаковку из четырех доз, не компенсируется).
Механизм действия прост: сначала гель охлаждает кожу (за счет испарения воды и спирта), а затем вызывает локальное согревание благодаря содержанию гидроксида калия. Это усиливает кровоток в области полового члена и способствует достижению эрекции.
Клинические исследования показали, что гель начинает действовать в течение десяти минут у 60% мужчин при наличии сексуальной стимуляции. Он совместим с латексными презервативами и смазками, хорошо переносится и практически не имеет противопоказаний (если иное не рекомендовано врачом).
Однако важно помнить: эректильная дисфункция может быть симптомом сердечно-сосудистых проблем. Поэтому при регулярной необходимости в стимуляторах лучше проконсультироваться со специалистом. А здоровый образ жизни, физическая активность и отказ от вредных привычек могут существенно повлиять на мужское здоровье.
Фармацевты сегодня — это не только специалисты по отпуску лекарств, но и настоящие партнеры в лечении. Уже сейчас они могут проводить вакцинации, выдавать тесты на рак толстой кишки, а с недавнего времени — даже назначать антибиотики при ангине или цистите.
Менее известно, что аптеки предлагают "фармацевтические интервью" — бесплатные встречи с пациентами, направленные на то, чтобы объяснить особенности лечения и предупредить возможные побочные эффекты.
Такую поддержку могут получить:
С начала этого года "интервью" стали обязательными при назначении опиоидных анальгетиков (трамадол, кодеин и др.) с момента первого продления рецепта для взрослых.
Фармацевт разъясняет правила безопасного использования, возможные побочные эффекты, риски привыкания и важность хранения в недоступном месте. Эти встречи помогают снизить риск зависимости и дают шанс вовремя вмешаться при первых признаках проблем. Собеседования инициирует сам фармацевт, пациент или врач не могут их требовать. 70% стоимости покрывает страховка, а в случае хронических заболеваний — все 100%.
Ге́рпес — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.
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