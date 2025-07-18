Немой сигнал от организма: Трампу поставили диагноз без громких заявлений — и вот чем это грозит

Президент США Дональд Трамп недавно обратился за медицинской помощью после того, как заметил у себя лёгкую припухлость в нижней части ног. Поводом для обращения стало именно это изменение, вызвавшее обеспокоенность у 79-летнего лидера страны.
После серии углублённых обследований врачи поставили диагноз — хроническая венозная недостаточность. Это состояние связано с нарушением оттока крови от нижних конечностей и, как правило, сопровождается застоем крови и отёками.
Медики подтвердили, что причина симптомов кроется именно в этом нарушении, которое часто встречается у людей пожилого возраста.
"Это доброкачественное и довольно распространённое состояние, особенно среди людей старше 70 лет", — рассказывает пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.
Она также уточнила, что никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний у Дональда Трампа обнаружено не было, что снимает тревожные подозрения.
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — заболевание, при котором вены не справляются с возвратом крови к сердцу, особенно при долгом стоянии или сидении. Симптомы включают отеки, тяжесть в ногах, судороги и варикоз.
Это состояние может требовать изменения образа жизни, но в большинстве случаев не представляет угрозы для жизни, если за ним следить.
Врачи сообщили, что не видят необходимости в серьёзном лечении. В случае Трампа достаточно обычных профилактических мер: ношение компрессионных чулок, физическая активность, контроль массы тела.
Таким образом, поводов для паники нет, но наблюдение за состоянием здоровья остаётся актуальным, сообщает EADaily.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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