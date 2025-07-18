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Немой сигнал от организма: Трампу поставили диагноз без громких заявлений — и вот чем это грозит

У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность — подтвердили врачи
2:05
Здоровье

Президент США Дональд Трамп недавно обратился за медицинской помощью после того, как заметил у себя лёгкую припухлость в нижней части ног. Поводом для обращения стало именно это изменение, вызвавшее обеспокоенность у 79-летнего лидера страны.

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Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Медицинское заключение: хроническая венозная недостаточность

После серии углублённых обследований врачи поставили диагноз — хроническая венозная недостаточность. Это состояние связано с нарушением оттока крови от нижних конечностей и, как правило, сопровождается застоем крови и отёками.

Медики подтвердили, что причина симптомов кроется именно в этом нарушении, которое часто встречается у людей пожилого возраста.

Позиция Белого дома

"Это доброкачественное и довольно распространённое состояние, особенно среди людей старше 70 лет", — рассказывает пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Она также уточнила, что никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний у Дональда Трампа обнаружено не было, что снимает тревожные подозрения.

Что такое хроническая венозная недостаточность

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — заболевание, при котором вены не справляются с возвратом крови к сердцу, особенно при долгом стоянии или сидении. Симптомы включают отеки, тяжесть в ногах, судороги и варикоз.

Это состояние может требовать изменения образа жизни, но в большинстве случаев не представляет угрозы для жизни, если за ним следить.

Наблюдение и профилактика

Врачи сообщили, что не видят необходимости в серьёзном лечении. В случае Трампа достаточно обычных профилактических мер: ношение компрессионных чулок, физическая активность, контроль массы тела.

Таким образом, поводов для паники нет, но наблюдение за состоянием здоровья остаётся актуальным, сообщает EADaily.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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