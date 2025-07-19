Не игнорируйте эти симптомы: что могут значить трещины на пятках и покалывания в ногах

Врачи объяснили, почему раны на ногах могут сигнализировать о диабете

3:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маленькие неприятности с ногами, такие как трещины на пятках, покалывания или отеки, могут показаться незначительными, но на самом деле это могут быть признаки более серьезных заболеваний, таких как диабет. Подобные симптомы часто игнорируются, но они могут быть первыми сигналами тревоги. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ноги

Трещины и раны, которые долго не заживают

Если на ногах появляются треснувшие пятки или незначительные порезы, и они не заживают в течение нескольких дней, это может быть связано с диабетом. Из-за этого заболевания кровообращение в нижних конечностях ухудшается, и процессы заживления замедляются.

Что важно: если такие раны долго не заживают, это может сигнализировать о проблемах с кровообращением, вызванными диабетом.

если такие раны долго не заживают, это может сигнализировать о проблемах с кровообращением, вызванными диабетом. Рекомендация: не откладывайте визит к врачу, если замечаете задержку в заживлении раны.

Покалывания, онемение или жжение в ногах

Многие не обращают внимания на покалывания или ощущение жжения в ногах. Однако это может быть признаком нейропатии — нервных повреждений, вызванных повышенным уровнем сахара в крови.

Что стоит учитывать: эти симптомы часто не ощущаются в начале, но могут стать признаком начала повреждения нервов.

эти симптомы часто не ощущаются в начале, но могут стать признаком начала повреждения нервов. Рекомендация: если у вас есть такие ощущения, не игнорируйте их, обсудите с врачом возможное нарушение нервной проводимости.

Краснота и отеки вокруг повреждений

Даже небольшие красные пятна или покраснения вокруг раны могут быть опасными для людей с диабетом. Эти симптомы могут быстро ухудшиться, вызвав инфекцию или воспаление.

Что стоит учитывать: признаки воспаления — такие как жара и отечность вокруг раны — могут быть признаком того, что организм не справляется с инфекцией из-за ослабленного иммунитета.

признаки воспаления — такие как жара и отечность вокруг раны — могут быть признаком того, что организм не справляется с инфекцией из-за ослабленного иммунитета. Рекомендация: если заметили покраснение или отек, проконсультируйтесь с врачом как можно скорее.

Усталость и жажда

Постоянная усталость и необычная жажда — это не просто признаки усталости или жары. Эти симптомы могут быть связаны с диабетом, поскольку повышенный уровень сахара в крови влияет на уровень энергии и водный баланс организма.

Что стоит учитывать: если вы чувствуете постоянную усталость, жажду, а также частое мочеиспускание, это может быть сигналом, что ваш организм не справляется с избыточным сахаром.

если вы чувствуете постоянную усталость, жажду, а также частое мочеиспускание, это может быть сигналом, что ваш организм не справляется с избыточным сахаром. Рекомендация: обратите внимание на эти симптомы, если они не проходят длительное время.

Как защитить себя и избежать осложнений

Если вы заметили хоть один из этих симптомов, не стоит их игнорировать. Проблемы с ногами могут быть связаны с диабетом, и своевременная диагностика поможет избежать серьезных осложнений.

Следите за состоянием ног: периодически осматривайте свои стопы на наличие повреждений или воспалений.

периодически осматривайте свои стопы на наличие повреждений или воспалений. Контролируйте уровень сахара в крови: если у вас есть предрасположенность к диабету, регулярно сдавайте анализы и следите за уровнем сахара.

если у вас есть предрасположенность к диабету, регулярно сдавайте анализы и следите за уровнем сахара. Избегайте перегрузок: чрезмерные физические нагрузки или сильное психоэмоциональное напряжение могут усугубить симптомы.

чрезмерные физические нагрузки или сильное психоэмоциональное напряжение могут усугубить симптомы. Поддерживайте здоровый образ жизни: правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье и избежать осложнений.

Когда обратиться к врачу

Если у вас есть один или несколько из перечисленных симптомов, особенно в сочетании с постоянной усталостью или жаждой, обязательно посетите врача. Это поможет не только выявить возможные проблемы с диабетом, но и начать лечение на ранней стадии.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω - "перехожу, пересекаю"), уст. Мочеистощение, Мочеизнурение - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

