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Не только сладкий вкус: абрикос — твой новый союзник в борьбе за идеальный живот и здоровую кожу

Абрикосы помогают улучшить пищеварение и снять отечность: мнение диетологов
3:39
Здоровье

Абрикосы — не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты, которые становятся особенно актуальными летом. Эти яркие плоды не только приятно утоляют голод, но и приносят множество пользы для организма. Давайте подробнее разберемся, почему абрикосы могут стать идеальным выбором для тех, кто заботится о своем здоровье и внешности.

Абрикос
Фото: Own work by Citrus5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикос

Богаты клетчаткой и поддерживают пищеварение

  • Одним из главных преимуществ абрикосов является их высокое содержание клетчатки, что делает их отличным продуктом для нормализации работы кишечника. Клетчатка помогает улучшить перистальтику, уменьшить вздутие живота и предотвратить запоры. Диетолог Лаура Парада отмечает, что сушёные абрикосы (например, курага) особенно полезны при запорах, благодаря высокому содержанию клетчатки и натуральных сахаров.

Кроме того, клетчатка помогает поддерживать здоровье микробиоты кишечника, что, в свою очередь, способствует улучшению иммунной функции и даже может повлиять на психоэмоциональное состояние.

Снимают задержку жидкости

  • Абрикосы также помогают бороться с задержкой жидкости в организме. Все благодаря высокому содержанию калия, который обладает мочегонным эффектом. Лаура Парада подчеркивает, что регулярное потребление абрикосов способствует улучшению пищеварения и здоровью кишечника, а также помогает избавиться от отечности. Если вы страдаете от отеков, этот фрукт станет отличным выбором для завтрака или перекуса.

Низкокалорийные и низкофруктозные

  • Абрикосы — это низкокалорийный фрукт: в одном абрикосе всего 20 калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой. Каждые 100 граммов свежих абрикосов содержат всего 9,5 грамма углеводов. В отличие от других сладких фруктов, абрикосы содержат меньше фруктозы, что делает их безопасными для людей с воспалениями кишечника и проблемами с пищеварением, такими как вздутие живота.

Поддерживают здоровье микробиоты и мозга

  • Абрикосы оказывают положительное влияние не только на кишечник, но и на мозг. Как объясняет Ициар Дигон, клетчатка в абрикосах способствует процессу ферментации в кишечнике, что в свою очередь помогает выделять короткоцепочечные жирные кислоты. Эти кислоты уменьшают нейровоспаление, что способствует эмоциональному равновесию и профилактике нейродегенеративных заболеваний.

Улучшают состояние кожи

  • Еще одно важное преимущество абрикосов — это их богатство бета-каротином, который превращается в витамин A. Этот витамин необходим для поддержания здоровья кожи и способствует улучшению загара. Доктор Мар Мира из клиники Mira + Cueto рекомендует включать абрикосы в диету для улучшения состояния кожи, так как они стимулируют выработку меланина и защищают от солнечных ожогов. Бета-каротин также является мощным антиоксидантом, который помогает в борьбе с повреждением клеток кожи.

Абрикосы — это не только вкусный летний фрукт, но и полезное дополнение к вашему рациону. Они помогают улучшить пищеварение, снимают задержку жидкости, поддерживают здоровье кожи и даже способствуют улучшению психоэмоционального состояния. Включение этих фруктов в рацион — отличная идея для поддержания здоровья и внешности в летний сезон.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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