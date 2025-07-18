Магнитные бури с 21 июля — что нужно знать, чтобы не пострадать от головных болей и одышки

Магнитные бури в июле 2025 года: прогноз по часам и уровню активности

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 21 по 25 июля 2025 года, могут оказать серьезное влияние на здоровье людей, чувствительных к изменениям в геомагнитной активности. Прогнозы обещают повышение уровня геомагнитных возмущений до пятого, что соответствует умеренной буре. Ожидается, что такие колебания могут повлиять на метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Что стоит ожидать от магнитных бурь и как себя защитить?

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магнитные бури

Прогноз магнитных бурь: когда и как сильно

Первое возмущение магнитосферы начнется в понедельник, 21 июля, вечером с 21:00, при этом уровень бури будет находиться на четвертом уровне (малая буря). В течение суток геомагнитные возмущения будут усиливаться. Уже с вечера вторника, 22 июля, ожидается, что уровень возмущений поднимется до пятого, что означает пик магнитной бури, который продлится два дня.

С 24 июля, вечером в четверг, мощность бури снизится до третьего уровня (слабая буря) и продержится сутки. В последние дни недели, с субботы на воскресенье, 26-27 июля, ожидается еще одна малая буря. После этого серьезных геомагнитных возмущений до конца месяца не прогнозируется.

Как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Метеозависимым людям в период магнитных бурь стоит ожидать ряда неприятных симптомов, вызванных изменениями в магнитосфере. На фоне геомагнитных возмущений возможно:

Изменение артериального давления : магнитные бури могут вызвать резкие колебания давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

: магнитные бури могут вызвать резкие колебания давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одышка и тахикардия : повышение активности магнитных бурь может вызвать учащенное сердцебиение и трудности с дыханием.

: повышение активности магнитных бурь может вызвать учащенное сердцебиение и трудности с дыханием. Нарушения сна : многие метеозависимые люди отмечают проблемы с засыпанием и нарушением качества сна.

: многие метеозависимые люди отмечают проблемы с засыпанием и нарушением качества сна. Повышенная нервозность и утомляемость : в этот период возрастает склонность к беспокойству, забывчивости и раздражительности.

: в этот период возрастает склонность к беспокойству, забывчивости и раздражительности. Боли в суставах и мышцах: магнитные бури могут повлиять на суставы, вызывая боли или дискомфорт.

Рекомендации по защите от магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых мер:

Снизить физические нагрузки: в такие дни лучше избегать интенсивных тренировок и физических усилий, чтобы не перегружать организм.

в такие дни лучше избегать интенсивных тренировок и физических усилий, чтобы не перегружать организм. Скорректировать рацион: рекомендуется уменьшить потребление жирной, сладкой пищи и алкоголя, так как они могут дополнительно нагрузить организм.

рекомендуется уменьшить потребление жирной, сладкой пищи и алкоголя, так как они могут дополнительно нагрузить организм. Избегать стресса и переутомления: очень важно в этот период снизить уровень стресса, избегать конфликтных ситуаций и соблюдать режим отдыха.

очень важно в этот период снизить уровень стресса, избегать конфликтных ситуаций и соблюдать режим отдыха. Позаботиться о лекарствах: людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, необходимо заранее запастись необходимыми медикаментами.

Магнитные бури могут значительно повлиять на самочувствие, но с правильной подготовкой и вниманием к своему здоровью можно минимизировать их последствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

