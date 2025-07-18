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Магнитные бури с 21 июля — что нужно знать, чтобы не пострадать от головных болей и одышки

Магнитные бури в июле 2025 года: прогноз по часам и уровню активности
3:31
Здоровье

Сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 21 по 25 июля 2025 года, могут оказать серьезное влияние на здоровье людей, чувствительных к изменениям в геомагнитной активности. Прогнозы обещают повышение уровня геомагнитных возмущений до пятого, что соответствует умеренной буре. Ожидается, что такие колебания могут повлиять на метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Что стоит ожидать от магнитных бурь и как себя защитить?

Магнитные бури
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магнитные бури

Прогноз магнитных бурь: когда и как сильно

Первое возмущение магнитосферы начнется в понедельник, 21 июля, вечером с 21:00, при этом уровень бури будет находиться на четвертом уровне (малая буря). В течение суток геомагнитные возмущения будут усиливаться. Уже с вечера вторника, 22 июля, ожидается, что уровень возмущений поднимется до пятого, что означает пик магнитной бури, который продлится два дня.

С 24 июля, вечером в четверг, мощность бури снизится до третьего уровня (слабая буря) и продержится сутки. В последние дни недели, с субботы на воскресенье, 26-27 июля, ожидается еще одна малая буря. После этого серьезных геомагнитных возмущений до конца месяца не прогнозируется.

Как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Метеозависимым людям в период магнитных бурь стоит ожидать ряда неприятных симптомов, вызванных изменениями в магнитосфере. На фоне геомагнитных возмущений возможно:

  • Изменение артериального давления: магнитные бури могут вызвать резкие колебания давления, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Одышка и тахикардия: повышение активности магнитных бурь может вызвать учащенное сердцебиение и трудности с дыханием.
  • Нарушения сна: многие метеозависимые люди отмечают проблемы с засыпанием и нарушением качества сна.
  • Повышенная нервозность и утомляемость: в этот период возрастает склонность к беспокойству, забывчивости и раздражительности.
  • Боли в суставах и мышцах: магнитные бури могут повлиять на суставы, вызывая боли или дискомфорт.

Рекомендации по защите от магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых мер:

  • Снизить физические нагрузки: в такие дни лучше избегать интенсивных тренировок и физических усилий, чтобы не перегружать организм.
  • Скорректировать рацион: рекомендуется уменьшить потребление жирной, сладкой пищи и алкоголя, так как они могут дополнительно нагрузить организм.
  • Избегать стресса и переутомления: очень важно в этот период снизить уровень стресса, избегать конфликтных ситуаций и соблюдать режим отдыха.
  • Позаботиться о лекарствах: людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, необходимо заранее запастись необходимыми медикаментами.

Магнитные бури могут значительно повлиять на самочувствие, но с правильной подготовкой и вниманием к своему здоровью можно минимизировать их последствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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