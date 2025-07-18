Магнитные бури с 21 июля — что нужно знать, чтобы не пострадать от головных болей и одышки

Сильные магнитные бури, которые накроют Землю с 21 по 25 июля 2025 года, могут оказать серьезное влияние на здоровье людей, чувствительных к изменениям в геомагнитной активности. Прогнозы обещают повышение уровня геомагнитных возмущений до пятого, что соответствует умеренной буре. Ожидается, что такие колебания могут повлиять на метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Что стоит ожидать от магнитных бурь и как себя защитить?
Первое возмущение магнитосферы начнется в понедельник, 21 июля, вечером с 21:00, при этом уровень бури будет находиться на четвертом уровне (малая буря). В течение суток геомагнитные возмущения будут усиливаться. Уже с вечера вторника, 22 июля, ожидается, что уровень возмущений поднимется до пятого, что означает пик магнитной бури, который продлится два дня.
С 24 июля, вечером в четверг, мощность бури снизится до третьего уровня (слабая буря) и продержится сутки. В последние дни недели, с субботы на воскресенье, 26-27 июля, ожидается еще одна малая буря. После этого серьезных геомагнитных возмущений до конца месяца не прогнозируется.
Метеозависимым людям в период магнитных бурь стоит ожидать ряда неприятных симптомов, вызванных изменениями в магнитосфере. На фоне геомагнитных возмущений возможно:
Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых мер:
Магнитные бури могут значительно повлиять на самочувствие, но с правильной подготовкой и вниманием к своему здоровью можно минимизировать их последствия, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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