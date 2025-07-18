Черешня подорожала, но это не повод от неё отказываться: вот почему стоит продолжать есть эту ягоду

Врач-диетолог объяснила, черешня помогает нормализовать давление и улучшить сон

Черешня — это не только вкусная, но и полезная ягода, которая привлекает внимание своими яркими красными плодами. Недавние исследования показали, что черешня стала самой подорожавшей ягодой в России за июнь 2025 года, но несмотря на рост цен, покупательский интерес к ней не снизился значительно. Как же она влияет на здоровье и какие витамины и минералы содержит эта ягода? Ответы на эти вопросы — в нашем обзоре.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черешня

Витамины и антиоксиданты

Черешня — кладезь витаминов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья. В частности, она содержит витамин С, который играет важную роль в укреплении иммунной системы, а также обладает антиоксидантными свойствами. Этот витамин нейтрализует свободные радикалы, которые могут быть причиной преждевременного старения и хронических заболеваний, таких как атеросклероз и диабет, — пояснила врач-диетолог Дарья Русакова.

Однако стоит помнить, что содержание витамина С в черешне сравнительно невелико — всего 10-15 миллиграммов на 100 граммов ягод, в зависимости от сорта и зрелости плодов. Для того чтобы получить норму витамина С, нужно съесть около 500 граммов черешни, что может привести к избытку фруктозы в организме. Поэтому важно соблюдать умеренность.

Полезные волокна и их влияние на кишечник

Черешня также оказывает положительное влияние на работу кишечника благодаря клетчатке, которая входит в ее состав. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, притягивает эндотоксины и способствует нормализации микробиоты кишечника. Этим она поддерживает иммунную, сердечно-сосудистую и нервную системы, — пояснила диетолог Елена Соломатина.

Кроме того, клетчатка помогает избавиться от токсинов, которые образуются в организме в процессе жизнедеятельности. Это способствует улучшению общего самочувствия и поддерживает здоровье организма в целом.

Кумарины и их влияние на здоровье

Не менее важным элементом черешни являются кумарины. Эти вещества обладают свойством разжижать кровь, что снижает риск образования тромбов. Это особенно полезно для людей, страдающих от аритмий, а также для предотвращения инфарктов и инсультов.

Калий и его роль в нормализации давления

Черешня — источник калия, который нормализует артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Это делает черешню полезной для поддержания здоровья сердца и сосудов. Калий способствует улучшению работы сердца и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Мелатонин и его влияние на сон

Черешня также богата мелатонином, гормоном сна, который помогает нормализовать циркадные ритмы организма. Это особенно важно для людей, которые испытывают проблемы с сном или часто подвергаются стрессу из-за изменений в режиме дня, например, из-за перелетов или работы ночью. Мелатонин, содержащийся в черешне, помогает восстановить нормальный ритм сна и улучшает качество ночного отдыха.

Вред черешни для некоторых людей

Несмотря на все свои полезные свойства, черешня может не подходить всем. Например, органические кислоты, которые содержатся в черешне, могут раздражать слизистые оболочки при заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит или язвы. Кроме того, красный цвет черешни иногда может вызывать аллергические реакции. В таком случае можно выбрать черешню желтого цвета, которая в меньшей степени вызывает аллергию.

Рекомендации по употреблению

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами черешни, диетологи рекомендуют съедать 200-400 граммов ягод в день, при этом лучше разделить эту дозу на несколько приемов пищи, чтобы избежать неприятных последствий, таких как вздутие живота, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

