5 вещей, которые спасают здоровье в отпуске — в рюкзаке должно быть место

Летние путешествия и активный отдых — это отличная возможность сменить обстановку, зарядиться эмоциями и открыть для себя новые места. Но важно помнить и о возможных рисках для здоровья. Как правильно подготовиться к поездке, рассказала главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Одна из самых частых летних проблем — солнечные ожоги. Длительное воздействие ультрафиолета может привести к покраснению кожи, зуду, появлению волдырей, головной боли и даже слабости. Чтобы избежать таких последствий:
используйте солнцезащитный крем с SPF 50 для светлой кожи и SPF 25-30 для тёмной
наносите крем за 5-20 минут до выхода на солнце и повторно — каждые два часа
обязательно обновляйте защиту после купания
Перед применением крема проверьте его на аллергическую реакцию. Также отдавайте предпочтение одежде из светлых натуральных тканей - она защищает кожу и помогает избежать перегрева.
Личная аптечка — обязательный пункт в списке подготовки к поездке. В неё стоит положить:
средства от желудочно-кишечных расстройств (сорбенты, препараты от диареи и рвоты)
противокашлевые и противоконъюнктивитные капли
жаропонижающие и обезболивающие
средства от укачивания и аллергии
сосудосуживающие капли для носа
Если понос продолжается более трёх дней, а температура поднимается выше 38 °C, следует обратиться к врачу.
При хронических заболеваниях (например, аллергии) обязательно возьмите с собой предписанные препараты в нужном объёме.
Для обработки ушибов, растяжений и порезов пригодятся:
антисептик
бинт, вата, йод, лейкопластырь
маленькие ножницы
При растяжениях и вывихах не стоит откладывать визит к врачу — самолечение может только усугубить ситуацию.
Даже отдых у моря требует осторожности. Контакт с морской водой может спровоцировать раздражение глаз или воспаление слизистых, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Именно поэтому в аптечке должны быть средства от кашля и конъюнктивита.
Апте́чка - набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.
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