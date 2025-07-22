5 вещей, которые спасают здоровье в отпуске — в рюкзаке должно быть место

Аптечка летом должна включать жаропонижающее, сорбенты и антигистаминные

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летние путешествия и активный отдых — это отличная возможность сменить обстановку, зарядиться эмоциями и открыть для себя новые места. Но важно помнить и о возможных рисках для здоровья. Как правильно подготовиться к поездке, рассказала главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тихий отпуск

Как защититься от солнечных ожогов

Одна из самых частых летних проблем — солнечные ожоги. Длительное воздействие ультрафиолета может привести к покраснению кожи, зуду, появлению волдырей, головной боли и даже слабости. Чтобы избежать таких последствий:

используйте солнцезащитный крем с SPF 50 для светлой кожи и SPF 25-30 для тёмной

наносите крем за 5-20 минут до выхода на солнце и повторно — каждые два часа

обязательно обновляйте защиту после купания

Перед применением крема проверьте его на аллергическую реакцию. Также отдавайте предпочтение одежде из светлых натуральных тканей - она защищает кожу и помогает избежать перегрева.

Что должно быть в аптечке

Личная аптечка — обязательный пункт в списке подготовки к поездке. В неё стоит положить:

средства от желудочно-кишечных расстройств (сорбенты, препараты от диареи и рвоты)

противокашлевые и противоконъюнктивитные капли

жаропонижающие и обезболивающие

средства от укачивания и аллергии

сосудосуживающие капли для носа

Если понос продолжается более трёх дней, а температура поднимается выше 38 °C, следует обратиться к врачу.

При хронических заболеваниях (например, аллергии) обязательно возьмите с собой предписанные препараты в нужном объёме.

Первая помощь при травмах

Для обработки ушибов, растяжений и порезов пригодятся:

антисептик

бинт, вата, йод, лейкопластырь

маленькие ножницы

При растяжениях и вывихах не стоит откладывать визит к врачу — самолечение может только усугубить ситуацию.

Осторожно: морская вода

Даже отдых у моря требует осторожности. Контакт с морской водой может спровоцировать раздражение глаз или воспаление слизистых, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Именно поэтому в аптечке должны быть средства от кашля и конъюнктивита.

Уточнения

Апте́чка - набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.

