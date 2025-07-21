Вы не почувствуете вкус заражения — ротавирус передаётся даже через один кубик

Во время отпуска хочется расслабиться и не думать о проблемах, но именно в этот период возрастает риск заразиться ротавирусной инфекцией. Причём подхватить вирус можно и без посещения поликлиник или массовых мероприятий — достаточно одного неосторожного глотка.
Врач-инфекционисты предупреждают: напитки со льдом - один из распространённых источников заражения. Проблема не в холоде, а в качестве воды, из которой сделан лёд. Часто его готовят из сырой или некипячёной воды, что делает коктейли и соки потенциально опасными.
Не рекомендуют и питаться в местах с сомнительной репутацией. Грязные прилавки, отсутствие санитарных норм и небрежное отношение к гигиене — всё это повышает риск заражения.
Важно помнить: ротавирус передаётся через загрязнённые руки и продукты, к которым прикасался инфицированный человек. Поэтому избегайте закусочных, где персонал работает без перчаток или явно нарушает санитарные требования.
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Убедитесь, что в отеле уборка проводится регулярно и с использованием дезинфицирующих средств
Соблюдая простые меры предосторожности, можно не только избежать ротавируса, но и провести отпуск с комфортом.
Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.