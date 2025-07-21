Вы не почувствуете вкус заражения — ротавирус передаётся даже через один кубик

Врачи: лёд в напитках на отдыхе может стать источником ротавирусной инфекции

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время отпуска хочется расслабиться и не думать о проблемах, но именно в этот период возрастает риск заразиться ротавирусной инфекцией. Причём подхватить вирус можно и без посещения поликлиник или массовых мероприятий — достаточно одного неосторожного глотка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Опасность может скрываться в напитках

Врач-инфекционисты предупреждают: напитки со льдом - один из распространённых источников заражения. Проблема не в холоде, а в качестве воды, из которой сделан лёд. Часто его готовят из сырой или некипячёной воды, что делает коктейли и соки потенциально опасными.

Где не стоит перекусывать

Не рекомендуют и питаться в местах с сомнительной репутацией. Грязные прилавки, отсутствие санитарных норм и небрежное отношение к гигиене — всё это повышает риск заражения.

Важно помнить: ротавирус передаётся через загрязнённые руки и продукты, к которым прикасался инфицированный человек. Поэтому избегайте закусочных, где персонал работает без перчаток или явно нарушает санитарные требования.

Что ещё важно учесть на отдыхе

Возьмите с собой препараты от кишечных инфекций - это может сэкономить время и здоровье

Убедитесь, что в отеле уборка проводится регулярно и с использованием дезинфицирующих средств

Соблюдая простые меры предосторожности, можно не только избежать ротавируса, но и провести отпуск с комфортом.

Уточнения

Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии.

