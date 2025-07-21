Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из Австралии и Японии назвали оптимальную длительность физической активности
Врачи: лёд в напитках на отдыхе может стать источником ротавирусной инфекции
Бурановские бабушки гордятся попаданием в базу сайта Миротворец*
Радиола и сервант из СССР возвращаются в моду как стильные элементы интерьера
Приседания: как их делать и как они помогают нарастить силу и мышцы ног
Правильный выбор ткани для штор влияет на общий стиль и комфорт в интерьере
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах

Долгожители не ищут чудо-средств — у них есть 3 простые привычки на каждый день

Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости
1:28
Здоровье

Многие мечтают дожить до 100 лет, и хотя наука до сих пор ищет формулу долголетия, сами долгожители давно её знают. Они с удовольствием делятся простыми, но эффективными привычками, которые помогают сохранять здоровье, бодрость и интерес к жизни даже в глубокой старости.

Пробежка с собакой в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пробежка с собакой в парке

Привычка №1: движение — жизнь

Физическая активность — обязательный элемент жизни большинства долгожителей. Она:

  • поддерживает мышечный тонус

  • укрепляет суставы и сердце

  • снижает уровень стресса за счёт выработки эндорфинов

Речь не обязательно о спортивных рекордах. Прогулки, утренняя зарядка или работа в саду — всё это способствует активному долголетию.

Привычка №2: питание с умом

Рацион долгожителей прост и сбалансирован. В основе -:

  • свежие овощи и фрукты

  • цельнозерновые продукты

  • рыба

  • бобовые

Они стараются избегать сахара, трансжиров и переработанных продуктов, выбирая натуральные и легкоусвояемые блюда.

Привычка №3: сохранять позитив

Жизнерадостность и активное общение — важные компоненты долголетия. Люди, которые:

  • общаются с друзьями и родными

  • занимаются хобби

  • посещают кружки, концерты и лекции

чаще сохраняют ясность ума и хорошее настроение. Это помогает не только справляться со стрессом, но и снижает риск возрастных когнитивных нарушений.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Инвестиции в Абхазию: как 8,5 млрд рублей помогут в развитии
Военно-морские учения CASAREX2025: что стоит за совместными действиями России и Ирана
Наталья Фриске рассказала о тяжёлом периоде в своей жизни
Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
Григорий Лепс делится интимными кадрами с Авророй Кибой в Черногории
Bild: Германии грозит дефицит электроэнергии на фоне роста потребления
Кошки привыкают к людям и выражают привязанность по-своему
Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости
Лазанья для гурманов: испытайте магию вкуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.