Долгожители не ищут чудо-средств — у них есть 3 простые привычки на каждый день

Рацион, движение и общение — три ключевых привычки для активной старости

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие мечтают дожить до 100 лет, и хотя наука до сих пор ищет формулу долголетия, сами долгожители давно её знают. Они с удовольствием делятся простыми, но эффективными привычками, которые помогают сохранять здоровье, бодрость и интерес к жизни даже в глубокой старости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пробежка с собакой в парке

Привычка №1: движение — жизнь

Физическая активность — обязательный элемент жизни большинства долгожителей. Она:

поддерживает мышечный тонус

укрепляет суставы и сердце

снижает уровень стресса за счёт выработки эндорфинов

Речь не обязательно о спортивных рекордах. Прогулки, утренняя зарядка или работа в саду — всё это способствует активному долголетию.

Привычка №2: питание с умом

Рацион долгожителей прост и сбалансирован. В основе -:

свежие овощи и фрукты

цельнозерновые продукты

рыба

бобовые

Они стараются избегать сахара, трансжиров и переработанных продуктов, выбирая натуральные и легкоусвояемые блюда.

Привычка №3: сохранять позитив

Жизнерадостность и активное общение — важные компоненты долголетия. Люди, которые:

общаются с друзьями и родными

занимаются хобби

посещают кружки, концерты и лекции

чаще сохраняют ясность ума и хорошее настроение. Это помогает не только справляться со стрессом, но и снижает риск возрастных когнитивных нарушений.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

