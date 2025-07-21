Многие мечтают дожить до 100 лет, и хотя наука до сих пор ищет формулу долголетия, сами долгожители давно её знают. Они с удовольствием делятся простыми, но эффективными привычками, которые помогают сохранять здоровье, бодрость и интерес к жизни даже в глубокой старости.
Физическая активность — обязательный элемент жизни большинства долгожителей. Она:
поддерживает мышечный тонус
укрепляет суставы и сердце
снижает уровень стресса за счёт выработки эндорфинов
Речь не обязательно о спортивных рекордах. Прогулки, утренняя зарядка или работа в саду — всё это способствует активному долголетию.
Рацион долгожителей прост и сбалансирован. В основе -:
свежие овощи и фрукты
цельнозерновые продукты
рыба
бобовые
Они стараются избегать сахара, трансжиров и переработанных продуктов, выбирая натуральные и легкоусвояемые блюда.
Жизнерадостность и активное общение — важные компоненты долголетия. Люди, которые:
общаются с друзьями и родными
занимаются хобби
посещают кружки, концерты и лекции
чаще сохраняют ясность ума и хорошее настроение. Это помогает не только справляться со стрессом, но и снижает риск возрастных когнитивных нарушений.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.