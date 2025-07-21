Полезный творог может стать тяжёлым для желудка — всё из-за неправильных сочетаний

Кисломолочный сыр — продукт полезный и питательный. Но его польза может свестись к нулю, если неправильно сочетать его с другими продуктами. Некоторые комбинации могут создать нагрузку на пищеварительную систему и вызвать неприятные последствия.
1. Мясо и рыба
Кисломолочный сыр сам по себе является источником белка. Добавляя к нему продукты животного происхождения, такие как мясо или рыбу, вы перегружаете пищеварительную систему. Организму становится трудно переваривать сразу два белка разной структуры.
2. Сахар и сладости
Смешение белков и простых углеводов требует разного времени и условий для переваривания. Это создаёт нагрузку на желудок, замедляет пищеварение и может вызывать брожение в кишечнике. Поэтому не стоит добавлять в творог варенье, мёд или сахар.
3. Кислые фрукты и ягоды
Цитрусовые, киви, ананас и другие кислые плоды снижают усвоение белка. Кислая среда мешает нормальному перевариванию кисломолочного продукта и способна вызвать раздражение слизистой желудка.
Нутрициологи рекомендуют сочетать кисломолочный сыр с:
зеленью
орехами
нежными специями
некислыми фруктами и ягодами (например, бананами, грушами, черникой)
Такие комбинации обеспечивают хорошее усвоение и приносят организму максимум пользы.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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