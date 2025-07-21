Полезный творог может стать тяжёлым для желудка — всё из-за неправильных сочетаний

Нутрициологи: творог нельзя сочетать с мясом, сахаром и цитрусовыми

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кисломолочный сыр — продукт полезный и питательный. Но его польза может свестись к нулю, если неправильно сочетать его с другими продуктами. Некоторые комбинации могут создать нагрузку на пищеварительную систему и вызвать неприятные последствия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сливочный сыр

С какими продуктами не стоит сочетать кисломолочный сыр

1. Мясо и рыба

Кисломолочный сыр сам по себе является источником белка. Добавляя к нему продукты животного происхождения, такие как мясо или рыбу, вы перегружаете пищеварительную систему. Организму становится трудно переваривать сразу два белка разной структуры.

2. Сахар и сладости

Смешение белков и простых углеводов требует разного времени и условий для переваривания. Это создаёт нагрузку на желудок, замедляет пищеварение и может вызывать брожение в кишечнике. Поэтому не стоит добавлять в творог варенье, мёд или сахар.

3. Кислые фрукты и ягоды

Цитрусовые, киви, ананас и другие кислые плоды снижают усвоение белка. Кислая среда мешает нормальному перевариванию кисломолочного продукта и способна вызвать раздражение слизистой желудка.

Что лучше подойдёт

Нутрициологи рекомендуют сочетать кисломолочный сыр с:

зеленью

орехами

нежными специями

некислыми фруктами и ягодами (например, бананами, грушами, черникой)

Такие комбинации обеспечивают хорошее усвоение и приносят организму максимум пользы.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

