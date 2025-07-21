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Вы думаете, что питаетесь правильно — а чай всё портит: самые неудачные сочетания

Чай после острых и белковых блюд снижает пользу и раздражает желудок
1:55
Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его пьют утром, вечером и во время приёмов пищи. Однако мало кто задумывается, что чай сочетается далеко не со всеми продуктами. Некоторые комбинации могут не только портить вкус, но и вредить здоровью.

Чайник с чаем
Фото: Freepik is licensed under public domain
Чайник с чаем

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Запивать сладости чаем — привычка с детства. Но есть нюанс: чай смывает сладкий вкус, и пирожное или конфета уже не кажутся такими насыщенными. В результате появляется желание съесть больше — это может привести к перееданию и набору веса.

Добавление сахара в сам напиток ситуацию не спасает: в таком случае количество углеводов становится чрезмерным.

Белковые продукты: конфликт с антиоксидантами

Чай богат полезными веществами, включая антиоксиданты. Но при употреблении вместе с белковой пищей, например творогом, яйцами или мясом, усвоение этих компонентов нарушается. В итоге польза от напитка снижается.

Острые блюда: дополнительная нагрузка

После острого кушанья тянуться к чашке чая — не лучшая идея. Напиток может раздражать слизистую желудка, а его вкус и аромат практически теряются на фоне остроты. Лучше сначала дать вкусовым рецепторам немного отдохнуть.

Молочные продукты: помеха усвоению кальция

Чай в сочетании с молочными продуктами снижает усвоение кальция. То же самое касается добавления молока в сам напиток - это влияет на биодоступность микроэлементов.

Продукты, богатые железом

Танины и оксалаты, содержащиеся в чае, мешают организму усваивать железо. Поэтому не стоит запивать чаем такие продукты, как орехи, бобовые и зелень, особенно если вы склонны к анемии.

Уточнения

Чай - напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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