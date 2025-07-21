Дефицит магния восполняется без таблеток: достаточно включить эти продукты в меню

Для нормальной работы организма необходим целый ряд микроэлементов — и одним из ключевых является магний. Его нехватка может повлиять на самочувствие даже сильнее, чем многие предполагают. Особенно часто дефицит магния встречается у тех, кто пренебрегает сбалансированным питанием, злоупотребляет кофе, чаем или спиртным.
Первой страдает нервная система. Человек становится раздражительным, вспыльчивым и может выйти из себя даже по незначительному поводу.
Нередки головные боли, в том числе мигрени. Ещё один тревожный симптом — нарушения сна: ухудшение качества ночного отдыха, бессонница или частые пробуждения.
Восполнить нехватку магния вполне возможно с помощью обычной еды. Включите в рацион:
гречневую крупу - отличный и доступный источник магния
орехи - особенно миндаль, фундук и кешью
листовые овощи - шпинат, щавель, зелёный салат
горький шоколад и какао - с высоким содержанием какао-бобов
Эти продукты помогают поддерживать уровень магния естественным путём без необходимости сразу прибегать к добавкам.
Витаминно-минеральные комплексы не стоит покупать без консультации. Только врач, после анализа и осмотра, может определить, нужен ли вам дополнительный приём магния и в каком виде.
Ма́гний - химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
Певица Максим рассказала о неловком моменте на дне рождения шестилетней девочки, которая не узнала её. Узнайте, что произошло и чем это обернулось.