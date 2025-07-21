Дефицит магния восполняется без таблеток: достаточно включить эти продукты в меню

Врачи: дефицит магния вызывает раздражительность, бессонницу и головные боли

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для нормальной работы организма необходим целый ряд микроэлементов — и одним из ключевых является магний. Его нехватка может повлиять на самочувствие даже сильнее, чем многие предполагают. Особенно часто дефицит магния встречается у тех, кто пренебрегает сбалансированным питанием, злоупотребляет кофе, чаем или спиртным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Здоровая еда после тренировки

Как распознать дефицит магния

Первой страдает нервная система. Человек становится раздражительным, вспыльчивым и может выйти из себя даже по незначительному поводу.

Нередки головные боли, в том числе мигрени. Ещё один тревожный симптом — нарушения сна: ухудшение качества ночного отдыха, бессонница или частые пробуждения.

Какие продукты помогут восполнить магний

Восполнить нехватку магния вполне возможно с помощью обычной еды. Включите в рацион:

гречневую крупу - отличный и доступный источник магния

орехи - особенно миндаль, фундук и кешью

листовые овощи - шпинат, щавель, зелёный салат

горький шоколад и какао - с высоким содержанием какао-бобов

Эти продукты помогают поддерживать уровень магния естественным путём без необходимости сразу прибегать к добавкам.

Не спешите с витаминами

Витаминно-минеральные комплексы не стоит покупать без консультации. Только врач, после анализа и осмотра, может определить, нужен ли вам дополнительный приём магния и в каком виде.

Уточнения

Ма́гний - химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

