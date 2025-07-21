Овощи полезные, но не вместе: что не так с классическим помидорно-огуречным салатом

Витамин C из помидоров не усваивается при добавлении огурцов — мнение диетологов

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо с овощами, особенно с томатами и огурцами, — классика гастрономии. Помидорно-огуречный салат прочно закрепился в рационе и стал почти обязательным дополнением к мясным блюдам. Однако у такого привычного сочетания есть важная особенность, которую редко учитывают даже самые заботливые гурманы.

Фото: https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1bjTs8.img?w=1920&h=1275&m=4&q=89 Девушка ест салат

Почему не стоит есть огурцы и помидоры вместе

И томаты, и огурцы сами по себе — продукты полезные. В помидорах много витамина C, а огурцы помогают поддерживать водно-солевой баланс. Но когда их смешивают в одном блюде, польза значительно снижается.

Дело в том, что в огурцах содержится особый фермент, который разрушает аскорбиновую кислоту - именно тот витамин, которым богаты помидоры. В результате организм просто не получает нужной дозы витамина C из салата, даже если он выглядит аппетитно и свежо.

Как сохранить пользу овощей

Чтобы не терять ценные питательные вещества, достаточно простого правила: употребляйте огурцы и помидоры в разное время. Например, добавьте огурцы к утреннему блюду, а томаты — к обеду или ужину. Так вы получите максимум пользы от каждого овоща.

А если очень хочется салат

Если вы не представляете себе трапезу без любимого салата — не спешите расстраиваться. Комбинированное блюдо не навредит организму, просто его польза будет не столь значительной, как принято считать. В умеренных количествах такой салат вполне допустим — главное, не считать его полноценной витаминной бомбой.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

