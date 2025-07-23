Натуральные средства для облегчения симптомов ПМС: добавьте эти чаи в свой рацион

Натуральные средства для облегчения менструальных спазмов: чай из целебных трав

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менструальные спазмы (дисменорея) — это боли в области таза, которые многие женщины испытывают во время менструации. Они возникают из-за сокращений матки, вызванных простагландинами.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Природа предлагает несколько простых и эффективных способов облегчить эти неприятные ощущения. Чаи и настои из некоторых растений обладают противовоспалительными и расслабляющими свойствами, которые могут значительно уменьшить дискомфорт. Вот пять натуральных средств, которые стоит иметь под рукой во время менструации.

Имбирь: мощное противовоспалительное средство

Имбирь славится своими обезболивающими свойствами. Его активный компонент, гингерол, подавляет выработку простагландинов, которые вызывают сокращения матки. Употребление имбирного чая перед менструацией и в её первые дни может значительно снизить интенсивность спазмов. Кроме того, имбирь помогает справиться с тошнотой, которая часто сопровождает ПМС, пишет correiobraziliense.com.br.

Ромашка: расслабление и спокойствие

Ромашка известна своими успокаивающими свойствами. Она содержит глицин — аминокислоту, которая снимает мышечные спазмы, расслабляет матку и уменьшает боль. Этот чай также помогает успокоить нервную систему, снижая раздражительность и тревожность, часто возникающие во время менструации.

Корица: улучшение кровообращения и облегчение боли

Корица обладает согревающими свойствами и улучшает кровообращение в тазовой области. Это помогает снять застойные явления и давление, которые приводят к спазмам. Кроме того, корица обладает обезболивающими и спазмолитическими свойствами, расслабляя мышцы матки и уменьшая болевые ощущения.

Мята: решение для спазмов и вздутия живота

Мята эффективна при проблемах с пищеварением, таких как вздутие живота и газы, часто усиливающиеся во время менструации. Ментол, содержащийся в мяте, расслабляет гладкие мышцы, включая мышцы матки, что помогает снять спазмы и уменьшить дискомфорт.

Листья малины: поддержка для женского здоровья

Листья малины — это традиционное средство для женского здоровья. Они богаты фрагарином, который тонизирует и укрепляет мышцы матки. Употребление чая из листьев малины может помочь предотвратить сильные спазмы, так как более крепкая матка обеспечивает менее болезненные сокращения.

Как правильно заваривать и употреблять эти чаи?

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется начинать пить чаи за день или два до начала менструации и продолжать в течение нескольких дней.

Для большинства трав (листья, цветы) используйте метод настаивания:

Доведите воду до кипения и снимите с огня. Добавьте 1-2 чайные ложки сушёной травы в воду. Накройте чашку и дайте настояться 5-10 минут. Процедите и выпейте. Корни (имбирь) и кору (корица) можно кипятить вместе с водой в течение нескольких минут для лучшего извлечения активных веществ.

Важно: даже натуральные средства могут содержать активные компоненты, которые влияют на здоровье. Если у вас есть хронические заболевания или вы беременны, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием этих чаев.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.

