Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: ущерб от затопления автомобиля ливнем возмещается только при наличии КАСКО
Идеальный маникюр: какой цвет лака подходит для холодного и теплого подтона кожи
Стоит ли выбирать автомобиль с люком: преимущества и минусы по мнению экспертов
Опрос показал отношение россиян к заявлениям Пескова по Азербайджану
Экс-посол США Макфол раскрыл планы Вашингтона по приведению Немцова к власти в РФ
Собака в летнюю жару: 5 правил для безопасных прогулок
Политологи оценили шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле
В Швейцарии: местные жители жалуются на высокое число туристов в Альпах
Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026

Натуральные средства для облегчения симптомов ПМС: добавьте эти чаи в свой рацион

Натуральные средства для облегчения менструальных спазмов: чай из целебных трав
3:37
Здоровье

Менструальные спазмы (дисменорея) — это боли в области таза, которые многие женщины испытывают во время менструации. Они возникают из-за сокращений матки, вызванных простагландинами.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Природа предлагает несколько простых и эффективных способов облегчить эти неприятные ощущения. Чаи и настои из некоторых растений обладают противовоспалительными и расслабляющими свойствами, которые могут значительно уменьшить дискомфорт. Вот пять натуральных средств, которые стоит иметь под рукой во время менструации.

Имбирь: мощное противовоспалительное средство

Имбирь славится своими обезболивающими свойствами. Его активный компонент, гингерол, подавляет выработку простагландинов, которые вызывают сокращения матки. Употребление имбирного чая перед менструацией и в её первые дни может значительно снизить интенсивность спазмов. Кроме того, имбирь помогает справиться с тошнотой, которая часто сопровождает ПМС, пишет correiobraziliense.com.br.

Ромашка: расслабление и спокойствие

Ромашка известна своими успокаивающими свойствами. Она содержит глицин — аминокислоту, которая снимает мышечные спазмы, расслабляет матку и уменьшает боль. Этот чай также помогает успокоить нервную систему, снижая раздражительность и тревожность, часто возникающие во время менструации.

Корица: улучшение кровообращения и облегчение боли

Корица обладает согревающими свойствами и улучшает кровообращение в тазовой области. Это помогает снять застойные явления и давление, которые приводят к спазмам. Кроме того, корица обладает обезболивающими и спазмолитическими свойствами, расслабляя мышцы матки и уменьшая болевые ощущения.

Мята: решение для спазмов и вздутия живота

Мята эффективна при проблемах с пищеварением, таких как вздутие живота и газы, часто усиливающиеся во время менструации. Ментол, содержащийся в мяте, расслабляет гладкие мышцы, включая мышцы матки, что помогает снять спазмы и уменьшить дискомфорт.

Листья малины: поддержка для женского здоровья

Листья малины — это традиционное средство для женского здоровья. Они богаты фрагарином, который тонизирует и укрепляет мышцы матки. Употребление чая из листьев малины может помочь предотвратить сильные спазмы, так как более крепкая матка обеспечивает менее болезненные сокращения.

Как правильно заваривать и употреблять эти чаи?

Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется начинать пить чаи за день или два до начала менструации и продолжать в течение нескольких дней.

Для большинства трав (листья, цветы) используйте метод настаивания:

  1. Доведите воду до кипения и снимите с огня.
  2. Добавьте 1-2 чайные ложки сушёной травы в воду.
  3. Накройте чашку и дайте настояться 5-10 минут.
  4. Процедите и выпейте.
  5. Корни (имбирь) и кору (корица) можно кипятить вместе с водой в течение нескольких минут для лучшего извлечения активных веществ.

Важно: даже натуральные средства могут содержать активные компоненты, которые влияют на здоровье. Если у вас есть хронические заболевания или вы беременны, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием этих чаев.

Уточнения

Предменструа́льный синдро́м (ПМС), также синдром предменструального напряжения, предменструальная болезнь, циклический синдром — сложный, циклический симптомокомплекс, возникающий у некоторых женщин в предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) и характеризующийся психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Политологи оценили шансы на успех переговоров России и Украины в Стамбуле
В Швейцарии: местные жители жалуются на высокое число туристов в Альпах
Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026
Дмитрий Маркович о перспективах массового производства сверхзвуковых самолетов в России
Оксана Фёдорова показала кадры с дочерью в честь 12-летия девочки
Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ
Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов
Ошибки при стирке микрофибры, которые сокращают срок службы ваших салфеток
Как установить двойной пол в багажнике для упорядочивания вещей и создания дополнительного места
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.