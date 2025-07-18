Шведский стол как минное поле: когда отпуск превращается в экзамен для кишечника

Диетолог Говорушко: как избежать кишечных инфекций и сбалансировать питание во время отпуска

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отпуск часто полон гастрономических искушений: от изобилия шведского стола до прибрежных лакомств и аппетитных блюд в местных ресторанах. Как же избежать набора веса и риска кишечных расстройств?

Фото: chadgpt is licensed under Free More info роскошный стол

Диетолог Виктория Говорушко в интервью "Радио 1" подчеркнула важность соблюдения гигиенических правил, особенно в жарком климате, где микроорганизмы размножаются стремительно, повышая вероятность заражения кишечными инфекциями и ротавирусом.

Она настоятельно рекомендует тщательно мыть руки, промывать фрукты и овощи, а также обращать внимание на целостность продуктов.

Для утоления жажды эксперт советует отдавать предпочтение чистой воде, избегая сладких напитков, таких как соки и коктейли.

По словам Виктории Говорушко, необходимо выпивать не менее полутора литров воды в день, увеличивая объем потребления в жаркую погоду, поскольку организм теряет влагу незаметно.

Диетолог также подчеркнула, что питание в отпуске должно быть осознанным, с акцентом на полноценные приемы пищи.

Важно правильно сбалансировать свою тарелку, включая салат, мясо и углеводы, но при этом контролировать размер порций. Белки животного происхождения необходимы для поддержания здоровья, так как являются строительным материалом для организма, заключила специалист.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

