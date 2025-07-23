Как не испортить отпуск и сохранить фигуру: советы от диетолога

Советы диетолога: как насладиться отпуском и не набрать вес

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летние каникулы — это время для отдыха, семейных встреч и посещения ресторанов. Важно помнить, что отпуск — это возможность побаловать себя, не чувствуя вины. Вот несколько советов от диетолога, которые помогут вам наслаждаться жизнью без ущерба для здоровья.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

Прежде всего, важно понимать, что отпуск — это время для отдыха, включая питание. Нет необходимости строго следовать диете, если вы не чувствуете в этом необходимости. Например, летом можно позволить себе наслаждаться любимыми блюдами, такими как мороженое или барбекю. Однако, чтобы сохранить баланс, рекомендуется чередовать такие дни с более лёгкими и сбалансированными приёмами пищи.

После обильного приёма пищи рекомендуется выбрать блюдо с большим количеством овощей. Это поможет организму восстановиться и улучшить пищеварение. Если вы привыкли питаться вне дома, не бойтесь заказывать дополнительные порции овощей в ресторанах. Это не только полезно, но и может стать хорошим выбором для улучшения метаболизма, советует journaldesfemmes.fr.

После возвращения из отпуска не стоит сразу же начинать строгие диеты. Организм способен самостоятельно очищаться, благодаря печени и почкам. Рекомендуется постепенно возвращаться к полезным привычкам и сбалансированному питанию. Если вы чувствуете, что после отпуска набрали вес, небольшой перерыв от алкоголя может быть хорошей идеей.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

