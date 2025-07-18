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Эта привычка делает кости хрупкими, а кожу — проблемной

Диетолог Писарева: газировка разрушает зубы, раздражает желудок и вызывает обезвоживание
2:01
Здоровье

Сладкие газированные напитки негативно влияют на организм и могут провоцировать развитие ряда заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Девушка пьёт газировку в кафе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьёт газировку в кафе

По ее словам, одной из основных проблем является содержание сахара, из-за чего увеличивается суточная калорийность рациона. Это может стать причиной набора веса, ожирения, сахарного диабета и ухудшения состояния кожи.

"Это увеличение потребления калорий, что может вызвать риск набора веса, ожирения, сахарного диабета, ухудшения состояния кожи", — пояснила Писарева.

Она добавила, что в таких напитках часто содержится ортофосфорная кислота, которая разрушает зубную эмаль. Кроме того, из-за пониженной кислотности газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Эксперт подчеркнула, что даже газировка с сахарозаменителями может быть опасной.

"Чаще всего это синтетические сахарозаменители, которые в больших дозировках также несут негативные последствия для организма", — сказала она.

Писарева предупредила, что такие напитки особенно противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточностью, гастритами и язвами. Также они опасны для беременных, кормящих женщин и детей.

Она указала и на влияние на костную систему: при частом употреблении могут возникать проблемы с костями и зубами.

"Это может вызвать их большую хрупкость и ломкость", — добавила Писарева.

Отдельное внимание врач обратила на кофеин, который часто добавляют в газировку.

"Он способствует выведению жидкости из организма и, соответственно, обезвоживанию", — предупредила специалист.

По мнению Писаревой, потребление сладкой газировки необходимо строго контролировать или вовсе исключить, особенно в группах риска.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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