Эта привычка делает кости хрупкими, а кожу — проблемной

Диетолог Писарева: газировка разрушает зубы, раздражает желудок и вызывает обезвоживание

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладкие газированные напитки негативно влияют на организм и могут провоцировать развитие ряда заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт газировку в кафе

По ее словам, одной из основных проблем является содержание сахара, из-за чего увеличивается суточная калорийность рациона. Это может стать причиной набора веса, ожирения, сахарного диабета и ухудшения состояния кожи.

"Это увеличение потребления калорий, что может вызвать риск набора веса, ожирения, сахарного диабета, ухудшения состояния кожи", — пояснила Писарева.

Она добавила, что в таких напитках часто содержится ортофосфорная кислота, которая разрушает зубную эмаль. Кроме того, из-за пониженной кислотности газировка негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Эксперт подчеркнула, что даже газировка с сахарозаменителями может быть опасной.

"Чаще всего это синтетические сахарозаменители, которые в больших дозировках также несут негативные последствия для организма", — сказала она.

Писарева предупредила, что такие напитки особенно противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточностью, гастритами и язвами. Также они опасны для беременных, кормящих женщин и детей.

Она указала и на влияние на костную систему: при частом употреблении могут возникать проблемы с костями и зубами.

"Это может вызвать их большую хрупкость и ломкость", — добавила Писарева.

Отдельное внимание врач обратила на кофеин, который часто добавляют в газировку.

"Он способствует выведению жидкости из организма и, соответственно, обезвоживанию", — предупредила специалист.

По мнению Писаревой, потребление сладкой газировки необходимо строго контролировать или вовсе исключить, особенно в группах риска.