Связь между левой рукой и талантом оказалась не такой, как мы думали

Миф о творческой одарённости левшей опровергнут в исследовании Корнеллского университета

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Леонардо да Винчи, Джими Хендрикс, Курт Кобейн - список известных левшей, как будто специально составлен для доказательства одной идеи: леворукие люди якобы более креативны. Считается, что левая рука связана с правым полушарием мозга, а оно, в свою очередь, отвечает за творчество. Но так ли это на самом деле?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина рисует

Правда ли, что левши креативнее: учёные разобрались

Психологи из Корнеллского университета под руководством Дэниела Касасанто провели масштабный метаанализ почти тысячи исследований, чтобы выяснить, есть ли связь между ведущей рукой и творческими способностями. В итоговую выборку попали только 17 работ с сопоставимыми методиками. Результаты оказались неожиданными:

Убедительных доказательств в пользу креативности левшей не нашли.

В некоторых тестах — на оригинальность и гибкость мышления — правши даже показали немного лучшие результаты.

Где же все креативные левши

Даже в профессиональных данных из сфер искусства и дизайна не обнаружено избытка левшей. А это противоречит укоренившемуся стереотипу. Учёные считают, что популярность идеи о "творческой левше" может объясняться эффектом узнаваемости: редкое кажется необычным, особенно если совпадает с ярким образом.

Что на самом деле влияет на креативность

Исследователи подчёркивают: сама по себе левая или правая рука не определяет, насколько человек будет креативен. Гораздо большее значение имеют личные качества, среда и опыт.

Уточнения

Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.

