Связь между левой рукой и талантом оказалась не такой, как мы думали

Леонардо да Винчи, Джими Хендрикс, Курт Кобейн - список известных левшей, как будто специально составлен для доказательства одной идеи: леворукие люди якобы более креативны. Считается, что левая рука связана с правым полушарием мозга, а оно, в свою очередь, отвечает за творчество. Но так ли это на самом деле?
Психологи из Корнеллского университета под руководством Дэниела Касасанто провели масштабный метаанализ почти тысячи исследований, чтобы выяснить, есть ли связь между ведущей рукой и творческими способностями. В итоговую выборку попали только 17 работ с сопоставимыми методиками. Результаты оказались неожиданными:
Где же все креативные левши
Даже в профессиональных данных из сфер искусства и дизайна не обнаружено избытка левшей. А это противоречит укоренившемуся стереотипу. Учёные считают, что популярность идеи о "творческой левше" может объясняться эффектом узнаваемости: редкое кажется необычным, особенно если совпадает с ярким образом.
Что на самом деле влияет на креативность
Исследователи подчёркивают: сама по себе левая или правая рука не определяет, насколько человек будет креативен. Гораздо большее значение имеют личные качества, среда и опыт.
Креати́вность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов.
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