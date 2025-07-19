Средство от облысения нашли в самом теле — и это не миф

Исследователи обнаружили, что натуральный сахар 2-дезокси-D-рибоза, который уже присутствует в организме человека, может эффективно бороться с облысением. В эксперименте на мышах вещество показало результат, сравнимый с действием миноксидила — основного компонента популярных препаратов от выпадения волос.
Андрогенетическая алопеция, или облысение по мужскому типу, встречается у 40 % людей и может начаться уже в 20-30 лет. У женщин она чаще проявляется после менопаузы. Учёные обратили внимание на дезоксирибозу, потому что раньше было замечено: она ускоряет заживление ран.
Во время эксперимента на кожу мышей наносили гель с этим сахаром. Его эффект сравнивали с миноксидилом. Через несколько недель оба средства показали схожее восстановление волосяного покрова.
Почему это важно
Хотя точный механизм действия ещё изучается, предполагается, что сахар улучшает кровоснабжение кожи головы и волосяных фолликулов. Если эффективность подтвердится в испытаниях на людях, появится новый безопасный и доступный способ лечения облысения — без побочных эффектов и высокой стоимости.
Алопе́ция - патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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