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Даже один кусок может навредить — как сосиски подводят здоровье

Даже малые порции колбасы связаны с болезнями сердца — диетолог Хайле
1:16
Здоровье

Сосиски и колбасы — это ультраобработанные продукты. Как объясняет специалист по питанию Назире Фороухи, они не просто содержат добавки, но и проходят сложную технологическую переработку. А значит — могут представлять риск для здоровья.

сосиски
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сосиски

Можно ли есть сосиски без вреда для здоровья

Диетолог Дагмас Хайле подчёркивает: даже небольшое количество таких продуктов способно увеличить вероятность развития серьёзных заболеваний — включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды онкологии. Безопасной нормы не существует: чем меньше — тем лучше.

Где проходит грань

Тем не менее нутрициолог Гюнтер Кюнли предлагает подход без фанатизма. Он напоминает, что питание — это не только набор нутриентов, но и часть нашей повседневной радости. Поэтому иногда позволить себе кусочек колбасы или сосиску вполне допустимо — если основа рациона остаётся здоровой.

Что должно быть в тарелке

Основу сбалансированного питания, по словам экспертов, должны составлять:

  • овощи и фрукты
  • бобовые
  • цельнозерновые продукты

А вот к колбасам и сосискам стоит относиться как к исключению, а не привычке.

Уточнения

Соси́ска - колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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