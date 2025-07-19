Даже один кусок может навредить — как сосиски подводят здоровье

Сосиски и колбасы — это ультраобработанные продукты. Как объясняет специалист по питанию Назире Фороухи, они не просто содержат добавки, но и проходят сложную технологическую переработку. А значит — могут представлять риск для здоровья.
Диетолог Дагмас Хайле подчёркивает: даже небольшое количество таких продуктов способно увеличить вероятность развития серьёзных заболеваний — включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды онкологии. Безопасной нормы не существует: чем меньше — тем лучше.
Где проходит грань
Тем не менее нутрициолог Гюнтер Кюнли предлагает подход без фанатизма. Он напоминает, что питание — это не только набор нутриентов, но и часть нашей повседневной радости. Поэтому иногда позволить себе кусочек колбасы или сосиску вполне допустимо — если основа рациона остаётся здоровой.
Что должно быть в тарелке
Основу сбалансированного питания, по словам экспертов, должны составлять:
А вот к колбасам и сосискам стоит относиться как к исключению, а не привычке.
Соси́ска - колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
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