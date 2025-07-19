Пожал руку — и получил диагноз: что может скрываться на коже

Инфекционист Неронов: рукопожатие может передавать до 80% инфекций

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рукопожатие кажется жестом вежливости, но на деле может стать причиной серьёзного заражения. Инфекционист Владимир Неронов напомнил: до 80 % всех инфекций передаются через грязные руки. А ведь мы ежедневно касаемся десятков поверхностей — дверей, поручней, телефонов — где могут "жить" опасные микробы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рукопожатие

Какие болезни передаются через рукопожатие

Через рукопожатие особенно легко передаются кишечные инфекции:

— дизентерия

— сальмонеллёз

— ротавирус

— норовирус

— гепатит А

Также руки становятся переносчиком вирусов гриппа, ОРВИ, коронавируса, а ещё - стафилококков и стрептококков.

Сколько живут микробы

Некоторые возбудители сохраняются на предметах гораздо дольше, чем кажется:

ротавирус — до 10 суток

коронавирус — почти месяц

сальмонелла — до 6 часов

Всё это время они могут попасть в организм, если вы случайно потрёте глаза, коснётесь носа или рта. А такие движения мы совершаем до 30 раз в час — часто даже не замечая.

Кто в группе риска

Дети и пожилые особенно уязвимы. У малышей иммунитет ещё не сформировался, у пожилых он уже ослаблен. По статистике, треть кишечных инфекций у детей — результат плохой гигиены рук.

Простое решение — с мощным эффектом

Неронов подчёркивает: регулярное мытьё рук с мылом остаётся самым простым и надёжным способом защиты. Это действительно работает — и защищает не только вас, но и окружающих.

Уточнения

Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

