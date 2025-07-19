Пожал руку — и получил диагноз: что может скрываться на коже

Рукопожатие кажется жестом вежливости, но на деле может стать причиной серьёзного заражения. Инфекционист Владимир Неронов напомнил: до 80 % всех инфекций передаются через грязные руки. А ведь мы ежедневно касаемся десятков поверхностей — дверей, поручней, телефонов — где могут "жить" опасные микробы.
Через рукопожатие особенно легко передаются кишечные инфекции:
— дизентерия
— сальмонеллёз
— ротавирус
— норовирус
— гепатит А
Также руки становятся переносчиком вирусов гриппа, ОРВИ, коронавируса, а ещё - стафилококков и стрептококков.
Сколько живут микробы
Некоторые возбудители сохраняются на предметах гораздо дольше, чем кажется:
Всё это время они могут попасть в организм, если вы случайно потрёте глаза, коснётесь носа или рта. А такие движения мы совершаем до 30 раз в час — часто даже не замечая.
Кто в группе риска
Дети и пожилые особенно уязвимы. У малышей иммунитет ещё не сформировался, у пожилых он уже ослаблен. По статистике, треть кишечных инфекций у детей — результат плохой гигиены рук.
Простое решение — с мощным эффектом
Неронов подчёркивает: регулярное мытьё рук с мылом остаётся самым простым и надёжным способом защиты. Это действительно работает — и защищает не только вас, но и окружающих.
Ви́рус - неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.