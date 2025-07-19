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Спорт в жару: один неверный шаг — и можно оказаться в больнице

Тренировки в жару: медики советуют следить за пульсом и пить больше воды
1:30
Здоровье

Когда столбик термометра зашкаливает, врачи советуют отказаться от интенсивной физической активности. Но что делать тем, кто не может — Как тренироваться в жару и не навредить себе или не хочет — бросать тренировки даже в зной?

Велотренажер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Велотренажер

Как тренироваться в жару и не навредить себе

Тренер по велоспорту Пётр Соловьёв отмечает: настоящих спортсменов не пугает ни жара, ни холод — главное, подходить к тренировкам с умом. Он рекомендует избегать тренировок под прямым солнцем и строить график так, чтобы нагрузки приходились на утренние или вечерние часы.

Мнение врачей: главное — контроль

Медики напоминают: в жару особенно важно следить за состоянием организма. Пульс не должен превышать 130 ударов в минуту, а вода — стать вашим постоянным спутником. Обезвоживание ускоряет перегрев и повышает риск теплового удара.

Осторожно с душными залами

Реабилитолог Сергей Иванов подчёркивает: занятия в плохо проветриваемых помещениях только усугубляют ситуацию. Тело и мозг испытывают нехватку кислорода. В жару гораздо разумнее снизить интенсивность, чем пытаться превзойти себя.

Главное — подготовка или отказ

Даже профессионалам приходится нелегко в условиях жары. А если у человека нет специальной физической подготовки, лучше полностью отказаться от занятий. Спорт — это здоровье, а не испытание на выносливость.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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