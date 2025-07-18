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Названы самые популярные у мужчин косметологические процедуры

Эксперт: мужчины чаще всего делают чистку, лазерную эпиляцию и ботулотоксин
1:54
Здоровье » Красота

Большинство мужчин прибегают к косметологическим процедурам только при наличии выраженной проблемы. О самых востребованных среди мужчин косметологических процедурах Pravda.Ru рассказала руководитель клиники превентивной косметологии New Way Ксения Афонина.

Ботокс у мужчин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ботокс у мужчин

По словам специалиста, мужчины крайне избирательно относятся к косметологическим процедурам. Афонина отметила, что чаще всего представители мужского пола соглашаются на три вида вмешательств.

"Первое — это косметологическая чистка. Стандартная самая. Второе — это лазерная эпиляция на определенные зоны. И третье — это ботулотоксин. Три процедуры, самые популярные. В принципе, они больше ни на какие активности с точки зрения косметологии не соглашаются", — пояснила Афонина.

Она подчеркнула, что даже на биоревитализацию мужчины идут крайне неохотно, только если есть выраженные эстетические проблемы.

При этом уколы ботулотоксина не пугают мужчин, если речь идет о конкретной проблеме, например, мимических морщинах.

"Ботулотоксин — он решает проблему. Мимическая морщина у него есть, он замечает ее, знает, как ее решить, и даже уколы его не пугают", — добавила Афонина.

Она также сообщила, что немало мужчин используют ботулотоксин для борьбы с гипергидрозом.

"Гипергидроз — они тоже знают, что есть такая процедура. И если мужчина один раз сделал, то чаще всего он будет прибегать к этой процедуре, потому что она его удовлетворила", — рассказала эксперт.

По словам Афониной, мужчины обращаются к косметологу не ради эстетики, а исключительно ради решения ярко выраженной проблемы, которая доставляет дискомфорт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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