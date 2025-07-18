Названы самые популярные у мужчин косметологические процедуры

Большинство мужчин прибегают к косметологическим процедурам только при наличии выраженной проблемы. О самых востребованных среди мужчин косметологических процедурах Pravda.Ru рассказала руководитель клиники превентивной косметологии New Way Ксения Афонина.
По словам специалиста, мужчины крайне избирательно относятся к косметологическим процедурам. Афонина отметила, что чаще всего представители мужского пола соглашаются на три вида вмешательств.
"Первое — это косметологическая чистка. Стандартная самая. Второе — это лазерная эпиляция на определенные зоны. И третье — это ботулотоксин. Три процедуры, самые популярные. В принципе, они больше ни на какие активности с точки зрения косметологии не соглашаются", — пояснила Афонина.
Она подчеркнула, что даже на биоревитализацию мужчины идут крайне неохотно, только если есть выраженные эстетические проблемы.
При этом уколы ботулотоксина не пугают мужчин, если речь идет о конкретной проблеме, например, мимических морщинах.
"Ботулотоксин — он решает проблему. Мимическая морщина у него есть, он замечает ее, знает, как ее решить, и даже уколы его не пугают", — добавила Афонина.
Она также сообщила, что немало мужчин используют ботулотоксин для борьбы с гипергидрозом.
"Гипергидроз — они тоже знают, что есть такая процедура. И если мужчина один раз сделал, то чаще всего он будет прибегать к этой процедуре, потому что она его удовлетворила", — рассказала эксперт.
По словам Афониной, мужчины обращаются к косметологу не ради эстетики, а исключительно ради решения ярко выраженной проблемы, которая доставляет дискомфорт.
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