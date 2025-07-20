Ходите каждый день, но без результата? Возможно, вы делаете это неправильно

Идея проходить 10 тысяч шагов в день прочно засела в массовом сознании. Долгое время её считали универсальной формулой здоровья. Позже выяснилось, что этот ориентир — скорее удачный маркетинговый ход. Но польза ходьбы от этого не стала меньше.
Как и любая регулярная физическая активность, ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск инсульта, инфаркта, диабета второго типа и других хронических заболеваний. Главное — делать это регулярно.
Учёные выяснили, что эффективность ходьбы зависит не только от количества шагов, но и от темпа. Вот несколько ориентиров:
10 минут быстрой ходьбы в день продлевают жизнь на год у женщин и на 16 месяцев у мужчин.
Ходьба по 30 минут ежедневно добавляет женщинам около 16 месяцев жизни, мужчинам — почти 2,5 года.
Медики утверждают, что быстрая ходьба может быть даже полезнее бега, особенно для неподготовленного организма. Она помогает:
выводить лишнюю жидкость и токсины
равномерно нагружать суставы
снижать риск варикоза
поддерживать здоровье спины
Во время ходьбы активизируется до 90% мышц тела, но нагрузка при этом остаётся щадящей. А главное — риск перегрузить сердце минимален.
Спорти́вная ходьба́ - олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.
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