Ходите каждый день, но без результата? Возможно, вы делаете это неправильно

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Здоровье

Идея проходить 10 тысяч шагов в день прочно засела в массовом сознании. Долгое время её считали универсальной формулой здоровья. Позже выяснилось, что этот ориентир — скорее удачный маркетинговый ход. Но польза ходьбы от этого не стала меньше.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Почему ходьба действительно полезна

Как и любая регулярная физическая активность, ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск инсульта, инфаркта, диабета второго типа и других хронических заболеваний. Главное — делать это регулярно.

Сколько и как ходить

Учёные выяснили, что эффективность ходьбы зависит не только от количества шагов, но и от темпа. Вот несколько ориентиров:

  1. 10 минут быстрой ходьбы в день продлевают жизнь на год у женщин и на 16 месяцев у мужчин.

  2. Ходьба по 30 минут ежедневно добавляет женщинам около 16 месяцев жизни, мужчинам — почти 2,5 года.

Мнение врачей: ходьба лучше бега

Медики утверждают, что быстрая ходьба может быть даже полезнее бега, особенно для неподготовленного организма. Она помогает:

  • выводить лишнюю жидкость и токсины

  • равномерно нагружать суставы

  • снижать риск варикоза

  • поддерживать здоровье спины

Во время ходьбы активизируется до 90% мышц тела, но нагрузка при этом остаётся щадящей. А главное — риск перегрузить сердце минимален.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ - олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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