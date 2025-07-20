Ходите каждый день, но без результата? Возможно, вы делаете это неправильно

Регулярная ходьба снижает риск диабета и инфаркта — данные исследований

Идея проходить 10 тысяч шагов в день прочно засела в массовом сознании. Долгое время её считали универсальной формулой здоровья. Позже выяснилось, что этот ориентир — скорее удачный маркетинговый ход. Но польза ходьбы от этого не стала меньше.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Почему ходьба действительно полезна

Как и любая регулярная физическая активность, ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск инсульта, инфаркта, диабета второго типа и других хронических заболеваний. Главное — делать это регулярно.

Сколько и как ходить

Учёные выяснили, что эффективность ходьбы зависит не только от количества шагов, но и от темпа. Вот несколько ориентиров:

10 минут быстрой ходьбы в день продлевают жизнь на год у женщин и на 16 месяцев у мужчин. Ходьба по 30 минут ежедневно добавляет женщинам около 16 месяцев жизни, мужчинам — почти 2,5 года.

Мнение врачей: ходьба лучше бега

Медики утверждают, что быстрая ходьба может быть даже полезнее бега, особенно для неподготовленного организма. Она помогает:

выводить лишнюю жидкость и токсины

равномерно нагружать суставы

снижать риск варикоза

поддерживать здоровье спины

Во время ходьбы активизируется до 90% мышц тела, но нагрузка при этом остаётся щадящей. А главное — риск перегрузить сердце минимален.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ - олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

