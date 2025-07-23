Полы — новая йога для пенсионеров: необычный способ для новой гибкости и мышечной силы

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Польза лежания на полу для пожилых людей: простой способ сохранить здоровье и активность
Здоровье

Многие люди старше 50 лет будут удивлены, узнав, как полезно лежать на полу. Эта простая практика может значительно улучшить здоровье, особенно для пожилых. Специалисты по физиотерапии и долголетию отмечают, что регулярное лежание на полу способствует развитию гибкости, равновесия и осознанности тела. Это может снизить риск падений и мышечных болей.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Преимущества лежания на полу

  1. Улучшение гибкости и подвижности. Лежание на полу и выполнение простых упражнений помогает улучшить гибкость и подвижность суставов. Регулярные растяжки на твердой поверхности облегчают выполнение повседневных задач, таких как приседания или наклоны.
  2. Уменьшение болей в спине и суставах. Твердая поверхность пола способствует равномерному распределению веса, что снижает нагрузку на позвоночник и суставы. Это помогает уменьшить боли и дискомфорт.
  3. Развитие равновесия и самостоятельности. Лежание на полу требует силы, координации и равновесия. Это помогает улучшить мышечную память и снизить риск падений. Ежедневные движения на полу способствуют развитию самостоятельности и уверенности в своих силах.

Почему это полезно для пожилых?

Физиотерапевты рекомендуют лежание на полу пожилым людям, так как это помогает поддерживать функциональную самостоятельность и улучшить осанку. Регулярные упражнения на полу активируют мышцы, которые часто остаются недоиспользованными в повседневной жизни, пишет correiobraziliense.com.br.

Как начать?

  1. Выберите безопасное место — коврик или ковер, чтобы избежать травм.
  2. Начните с простых упражнений — лежа на спине, выполняйте легкие растяжки.
  3. Дышите глубоко и медленно — это поможет расслабить мышцы и улучшить общее самочувствие.
  4. Вставайте и садитесь на пол несколько раз в день, чтобы развивать силу и ловкость.
  5. При наличии физических ограничений проконсультируйтесь с физиотерапевтом для подбора безопасных упражнений.

Лежание на полу — это не только простая, но и эффективная практика для улучшения здоровья в пожилом возрасте. Она помогает развивать гибкость, равновесие, мышечную силу и осознанность тела. Это способствует активному и здоровому старению, повышая качество жизни.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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