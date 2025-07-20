Лёгкий фрукт, тяжёлый эффект: с чем арбуз становится токсичным для ЖКТ и здоровья

Врачи предупредили: арбуз нельзя сочетать с молочными продуктами и мясом

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арбуз — любимое летнее лакомство, которое помогает утолить жажду и насладиться свежестью. Однако при неправильном сочетании с другими продуктами он может вызвать серьёзный дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбус и сыр

Продукты, с которыми арбуз не сочетается

Первое правило — избегать сочетания арбуза с молочными и кисломолочными продуктами. Это касается:

брынзы

феты

козьего и овечьего сыра

молока

кефира и других ферментированных напитков

Особенно осторожными стоит быть людям с чувствительным ЖКТ. Даже у здорового человека такое сочетание может вызвать тяжесть, вздутие и газообразование.

Другие запрещённые комбинации

Не стоит есть арбуз одновременно с:

хлебобулочными изделиями

жирной и жареной пищей

солёным

мясом, рыбой и яйцами

крупами

бобовыми

алкоголем

Все эти сочетания перегружают пищеварительную систему и нарушают баланс микрофлоры кишечника. Лучше наслаждаться арбузом отдельно, минимум за час до или после основного приёма пищи.

Уточнения

Арбу́з - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

