Зудит не нос, а система: как одна мелочь может выдать болезнь всего организма

Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы часто ощущаете желание почесать нос — это не всегда просто мелкое неудобство. Иногда зуд в области носа может указывать на проблемы, требующие медицинского внимания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с заложенным носом ночью

Почему появляется зуд в носу

Наиболее частые причины — аллергия или простудные заболевания. Также виновниками могут быть:

хронический ринит

синусит

наличие полипов в носовых ходах

кожные заболевания или раздражение кожи

неврологические и системные нарушения, включая мигрень, рассеянный склероз

психоэмоциональные состояния, такие как стресс

Организм может реагировать по-разному — от лёгкого пощипывания до навязчивого желания постоянно тереть нос.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве случаев зуд проходит сам по себе и не требует вмешательства. Но если неприятные ощущения сохраняются длительное время, сопровождаются другими симптомами — болью, шелушением, повышенной температурой, носовыми кровотечениями — это сигнал для обращения за медицинской помощью.

Начать можно с терапевта. Врач уточнит жалобы, соберёт анамнез и при необходимости назначит обследование: анализ крови, соскоб кожи или иные процедуры. Это поможет точно определить причину дискомфорта.

В зависимости от диагноза вас могут направить к профильным специалистам:

отоларингологу

дерматологу

аллергологу

неврологу

ревматологу

Своевременная диагностика позволит не только избавиться от зуда, но и выявить возможные скрытые болезни.

Уточнения

Зуд - неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

