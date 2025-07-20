Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае создали первого в мире робота-гуманоида, который может самостоятельно заменять собственные аккумуляторы
Трубочки со сгущёнкой — классический рецепт с пошаговой инструкцией
Mitsubishi Destinator: панорамный люк, круиз-контроль и полный привод
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать
Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали

Зудит не нос, а система: как одна мелочь может выдать болезнь всего организма

Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
1:37
Здоровье

Если вы часто ощущаете желание почесать нос — это не всегда просто мелкое неудобство. Иногда зуд в области носа может указывать на проблемы, требующие медицинского внимания.

Мужчина с заложенным носом ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с заложенным носом ночью

Почему появляется зуд в носу

Наиболее частые причины — аллергия или простудные заболевания. Также виновниками могут быть:

  • хронический ринит

  • синусит

  • наличие полипов в носовых ходах

  • кожные заболевания или раздражение кожи

  • неврологические и системные нарушения, включая мигрень, рассеянный склероз

  • психоэмоциональные состояния, такие как стресс

Организм может реагировать по-разному — от лёгкого пощипывания до навязчивого желания постоянно тереть нос.

Когда стоит обратиться к врачу

В большинстве случаев зуд проходит сам по себе и не требует вмешательства. Но если неприятные ощущения сохраняются длительное время, сопровождаются другими симптомами — болью, шелушением, повышенной температурой, носовыми кровотечениями — это сигнал для обращения за медицинской помощью.

Начать можно с терапевта. Врач уточнит жалобы, соберёт анамнез и при необходимости назначит обследование: анализ крови, соскоб кожи или иные процедуры. Это поможет точно определить причину дискомфорта.

В зависимости от диагноза вас могут направить к профильным специалистам:

  • отоларингологу

  • дерматологу

  • аллергологу

  • неврологу

  • ревматологу

Своевременная диагностика позволит не только избавиться от зуда, но и выявить возможные скрытые болезни.

Уточнения

Зуд - неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Психологи объяснили, как выбор места отдыха отражает внутренние потребности
Не такие уж и лысые: сфинксы и другие породы с едва заметной шерстью
Огурцы не формируют плоды из-за холодной воды и избытка азота
Зуд в носу может быть симптомом хронического ринита или полипов
Обнаружено крупнейшее слияние чёрных дыр: детали события GW231123
Натуральная паста для очистки духовки из трёх простых ингредиентов: как приготовить и использовать
Прохор Шаляпин посочувствовал Ларисе Гузеевой после произошедшего на Бали
Стрижка не ускоряет рост волос: вот что на самом деле влияет на длину
Технологии будущего: как кремниевые аккумуляторы изменят рынок электросуперкаров
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.