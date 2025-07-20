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Левая и правая показывают разное? Давление может быть выше, чем вы думаете

Кардиологи рекомендуют измерять давление на обеих руках для точной диагностики
1:05
Здоровье

Многие уверены, что артериальное давление нужно измерять исключительно на левой руке. Но это далеко не всегда верный подход. Чтобы получить точные данные, важно учитывать рекомендации врачей и правильно выполнять процедуру.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Почему важны обе руки

Современные рекомендации говорят о необходимости двойного измерения — сначала на одной руке, затем на другой. Такой подход позволяет выявить возможные различия и получить более полную картину состояния сосудов.

Как правильно измерять давление

Порядок действий следующий:

  • Сначала измерьте давление на левой руке и зафиксируйте результат

  • Через 2-3 минуты повторите измерение на правой руке

  • Важно сохранять одно и то же положение тела в обоих случаях, не меняя позы

Если показатели на правой и левой руках различаются не более чем на 10 мм рт. ст. — это считается нормой. Более выраженное расхождение может быть признаком сосудистых проблем и требует консультации с врачом.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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