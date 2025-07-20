Левая и правая показывают разное? Давление может быть выше, чем вы думаете

Кардиологи рекомендуют измерять давление на обеих руках для точной диагностики

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что артериальное давление нужно измерять исключительно на левой руке. Но это далеко не всегда верный подход. Чтобы получить точные данные, важно учитывать рекомендации врачей и правильно выполнять процедуру.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Почему важны обе руки

Современные рекомендации говорят о необходимости двойного измерения — сначала на одной руке, затем на другой. Такой подход позволяет выявить возможные различия и получить более полную картину состояния сосудов.

Как правильно измерять давление

Порядок действий следующий:

Сначала измерьте давление на левой руке и зафиксируйте результат

Через 2-3 минуты повторите измерение на правой руке

Важно сохранять одно и то же положение тела в обоих случаях, не меняя позы

Если показатели на правой и левой руках различаются не более чем на 10 мм рт. ст. — это считается нормой. Более выраженное расхождение может быть признаком сосудистых проблем и требует консультации с врачом.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным

