Левая и правая показывают разное? Давление может быть выше, чем вы думаете

Многие уверены, что артериальное давление нужно измерять исключительно на левой руке. Но это далеко не всегда верный подход. Чтобы получить точные данные, важно учитывать рекомендации врачей и правильно выполнять процедуру.
Современные рекомендации говорят о необходимости двойного измерения — сначала на одной руке, затем на другой. Такой подход позволяет выявить возможные различия и получить более полную картину состояния сосудов.
Порядок действий следующий:
Сначала измерьте давление на левой руке и зафиксируйте результат
Через 2-3 минуты повторите измерение на правой руке
Важно сохранять одно и то же положение тела в обоих случаях, не меняя позы
Если показатели на правой и левой руках различаются не более чем на 10 мм рт. ст. — это считается нормой. Более выраженное расхождение может быть признаком сосудистых проблем и требует консультации с врачом.
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