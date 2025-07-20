Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технологии будущего: как кремниевые аккумуляторы изменят рынок электросуперкаров
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
Гигантская акула признана крупнейшей рыбой у берегов Великобритании
Ночные рынки и яхты: культурный и спортивный сезон в Санье набирает обороты
Участок федеральной трассы М-12 Восток в Свердловской области ввели в строй: из Дюртюли в Ачит с ветерком
Персик отказывается плодоносить: как получить вёдра фруктов
Виртуальные существа учатся ходить: новый этап машинного обучения
Сильные мышцы и подтянутое тело гарантируют эти простые упражнения
Сезоны продажи квартир в 2025 году: как меняется спрос по данным рынка

Заняты по ночам? Проверьте, делаете ли вы эти 4 важных шага для восстановления

Работа в ночную смену повышает уровень кортизола и ослабляет иммунитет
2:17
Здоровье

Для многих ночные смены — это не форс-мажор, а повседневная реальность. В таких случаях работодатель предоставляет так называемый отсыпной день. Однако действительно ли он помогает восстановить силы и насколько вредна ночная работа для организма — знают не все.

Работа
Фото: www.freepik.com by luis_molinero is licensed under Free More info
Работа

Почему ночной график сбивает ритмы

Работа в ночное время нарушает биологические часы — циркадные ритмы. Организм вынужден быть активным тогда, когда физиологически настроен на отдых. Даже при соблюдении нормы сна (7-9 часов) смещённый график влияет на здоровье не лучшим образом. Сон днём не может в полной мере заменить ночной.

Чем опасен дневной сон

Дневной отдых более поверхностный и часто прерывается внешними раздражителями. В светлое время суток выработка мелатонина — "гормона сна" — резко снижается, из-за чего качество сна ухудшается.

Разовые эпизоды недосыпа организм способен пережить без последствий. Но хронический недосып — уже проблема. Он снижает концентрацию, ухудшает память, повышает уровень тревожности и ослабляет иммунитет. В долгосрочной перспективе могут развиться гормональные сбои и метаболические нарушения.

Последствия: от стресса до диабета

Повышенный уровень кортизола — гормона стресса — истощает нервную систему. Это приводит к хронической усталости, повышенной раздражительности, депрессивным состояниям. Если к этому добавить переедание или употребление алкоголя, ситуация усугубляется. Итог может быть серьёзным: ожирение, метаболический синдром, риск развития диабета 2 типа.

Как минимизировать вред

Если избежать ночных смен невозможно, важно научиться правильно восстанавливаться. Вот несколько рекомендаций:

  • Спите днём в тёмной, тихой и прохладной комнате

  • Избегайте кофеина и алкоголя перед сном

  • Регулярно занимайтесь физической активностью

  • Следите за питанием

  • Не забывайте о профилактических медицинских осмотрах

Такие меры помогут уменьшить негативное влияние ночной работы на здоровье.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Почему остатки еды в холодильнике иногда приобретают странный вкус
Гигантская акула признана крупнейшей рыбой у берегов Великобритании
Ночные рынки и яхты: культурный и спортивный сезон в Санье набирает обороты
Участок федеральной трассы М-12 Восток в Свердловской области ввели в строй: из Дюртюли в Ачит с ветерком
Персик отказывается плодоносить: как получить вёдра фруктов
Виртуальные существа учатся ходить: новый этап машинного обучения
Сильные мышцы и подтянутое тело гарантируют эти простые упражнения
Сезоны продажи квартир в 2025 году: как меняется спрос по данным рынка
Кардиологи рекомендуют измерять давление на обеих руках для точной диагностики
Автомобили после затопления могут скрывать отложенные неисправности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.