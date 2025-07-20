Заняты по ночам? Проверьте, делаете ли вы эти 4 важных шага для восстановления

Работа в ночную смену повышает уровень кортизола и ослабляет иммунитет

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для многих ночные смены — это не форс-мажор, а повседневная реальность. В таких случаях работодатель предоставляет так называемый отсыпной день. Однако действительно ли он помогает восстановить силы и насколько вредна ночная работа для организма — знают не все.

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Почему ночной график сбивает ритмы

Работа в ночное время нарушает биологические часы — циркадные ритмы. Организм вынужден быть активным тогда, когда физиологически настроен на отдых. Даже при соблюдении нормы сна (7-9 часов) смещённый график влияет на здоровье не лучшим образом. Сон днём не может в полной мере заменить ночной.

Чем опасен дневной сон

Дневной отдых более поверхностный и часто прерывается внешними раздражителями. В светлое время суток выработка мелатонина — "гормона сна" — резко снижается, из-за чего качество сна ухудшается.

Разовые эпизоды недосыпа организм способен пережить без последствий. Но хронический недосып — уже проблема. Он снижает концентрацию, ухудшает память, повышает уровень тревожности и ослабляет иммунитет. В долгосрочной перспективе могут развиться гормональные сбои и метаболические нарушения.

Последствия: от стресса до диабета

Повышенный уровень кортизола — гормона стресса — истощает нервную систему. Это приводит к хронической усталости, повышенной раздражительности, депрессивным состояниям. Если к этому добавить переедание или употребление алкоголя, ситуация усугубляется. Итог может быть серьёзным: ожирение, метаболический синдром, риск развития диабета 2 типа.

Как минимизировать вред

Если избежать ночных смен невозможно, важно научиться правильно восстанавливаться. Вот несколько рекомендаций:

Спите днём в тёмной, тихой и прохладной комнате

Избегайте кофеина и алкоголя перед сном

Регулярно занимайтесь физической активностью

Следите за питанием

Не забывайте о профилактических медицинских осмотрах

Такие меры помогут уменьшить негативное влияние ночной работы на здоровье.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

