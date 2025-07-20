Заняты по ночам? Проверьте, делаете ли вы эти 4 важных шага для восстановления

Для многих ночные смены — это не форс-мажор, а повседневная реальность. В таких случаях работодатель предоставляет так называемый отсыпной день. Однако действительно ли он помогает восстановить силы и насколько вредна ночная работа для организма — знают не все.
Работа в ночное время нарушает биологические часы — циркадные ритмы. Организм вынужден быть активным тогда, когда физиологически настроен на отдых. Даже при соблюдении нормы сна (7-9 часов) смещённый график влияет на здоровье не лучшим образом. Сон днём не может в полной мере заменить ночной.
Дневной отдых более поверхностный и часто прерывается внешними раздражителями. В светлое время суток выработка мелатонина — "гормона сна" — резко снижается, из-за чего качество сна ухудшается.
Разовые эпизоды недосыпа организм способен пережить без последствий. Но хронический недосып — уже проблема. Он снижает концентрацию, ухудшает память, повышает уровень тревожности и ослабляет иммунитет. В долгосрочной перспективе могут развиться гормональные сбои и метаболические нарушения.
Повышенный уровень кортизола — гормона стресса — истощает нервную систему. Это приводит к хронической усталости, повышенной раздражительности, депрессивным состояниям. Если к этому добавить переедание или употребление алкоголя, ситуация усугубляется. Итог может быть серьёзным: ожирение, метаболический синдром, риск развития диабета 2 типа.
Если избежать ночных смен невозможно, важно научиться правильно восстанавливаться. Вот несколько рекомендаций:
Спите днём в тёмной, тихой и прохладной комнате
Избегайте кофеина и алкоголя перед сном
Регулярно занимайтесь физической активностью
Следите за питанием
Не забывайте о профилактических медицинских осмотрах
Такие меры помогут уменьшить негативное влияние ночной работы на здоровье.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
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