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Дом делает вас полнее, чем фастфуд: как привычная обстановка портит фигуру

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1:53
Здоровье

Дом — это место, где хочется чувствовать себя комфортно и защищённо. Однако именно домашняя обстановка порой незаметно влияет на наши привычки и, как следствие, на вес. В этой статье разберёмся, какие особенности быта могут мешать сохранять форму, и как легко изменить ситуацию.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Martina10, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Пустые калории в шкафу

Один из главных саботажников здорового питания — еда с низкой питательной ценностью. Шоколадки, чипсы, мороженое и сладкие напитки часто хранятся в зоне легкой досягаемости. Если кухонные шкафчики и морозильник забиты такой едой, риск сорваться с диеты возрастает в разы.

Решение простое: пересмотрите содержимое своей кухни. Уберите вредные продукты с глаз долой или замените их на более полезные альтернативы.

Держите фрукты на виду

Чем доступнее полезная еда, тем выше вероятность, что вы выберете именно её. Большинство фруктов отлично хранятся при комнатной температуре, так что поставьте вазу с яблоками, апельсинами или грушами на стол — и здоровая альтернатива перекусам всегда будет под рукой.

Можно также заранее нарезать фрукты или овощи и положить их в прозрачный контейнер на передний план холодильника. Такой перекус не только лёгкий и полезный, но и экономит время.

Спортинвентарь — в зону видимости

Если спортивное оборудование спрятано, вы о нём просто забываете. Беговая дорожка, на которой сушится одежда, или гантели, спрятанные под кроватью, не помогут сохранить форму.

Попробуйте разместить тренажёры и аксессуары в тех зонах дома, где вы проводите больше всего времени. Даже простой визуальный контакт с инвентарём повышает шанс, что вы им воспользуетесь.

Уточнения

Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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